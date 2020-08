È passato quasi un mese da quando Lucca Comics & Games ha annunciato che l’edizione 2020 si farà , ma in maniera diversa e più diffusa (“Lucca Changes 2020”), alla luce ovviamente dell’emergenza Coronavirus. L’organizzazione aveva precisato che non avrebbe rinunciato alla cosiddetta “messa a terra”, senza però entrare nel dettaglio delle modalità. Nel corso delle settimane, tuttavia, sono arrivate notizie ( come quella che Sergio Bonelli Editore non parteciperà a fiere del fumetto nel 2020 ) che hanno lasciato intuire la comunicazione di oggi, nella quale Lucca conferma che

Ecco il comunicato ufficiale: