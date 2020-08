La Hasbro ha deciso di ritirare dal commercio una bambola didopo una petizione che criticava l’oggetto da collezione per bambini per il suo “inneggio alla pedofilia”.

La compagnia ha annunciato il ritiro di “Trolls World Tour Giggle and Sing Poppy” dopo che la petizione firmata da genitori e altri sostenitori ha superato le 260.000 firme.

La bambola in questione è stata progettata per ridacchiare quando messa seduta, tuttavia il pulsante di attivazione è stato posto al di sotto della gonna della bambola, proprio tra le gambe. La cosa ha scatenato parecchio malcontento, come sostenuto da Jessica McMains, creatrice della petizione:

La nostra società condiziona i nostri figli a pensare che la pedofilia sia consentita. Questa bambola chiamata Poppy di Trolls World Tour ha un pulsante nelle sue parti intime sotto la gonna. Quando viene premuto, la bambola ansima e ridacchia. Questo giocattolo non è adatto ai bambini! Va rimosso dai nostri negozi. Cosa farà pensare questo giocattolo ai nostri bambini innocenti e suggestionabili? Che è divertente quando qualcuno ti tocca le parti intime? Che la pedofilia e le molestie ai bambini sono consentite? Non lo sono affatto! Non fa ridere! Provoca danni e effetti sulla salute fisica e mentale dei bambini.

La bambola è stata progettata per ridere da seduta, ma riconosciamo che la posizione del sensore possa essere vista come inappropriata. Non è stato intenzionale e saremo felici di dare ai clienti una bambola di Poppy sostituiva. Al momento siamo impegni a togliere l’oggetto dal commercio.

