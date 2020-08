Non si può dare torto aperché, sulla carta, gli elementi per il successo dic’erano tutti.

Un regista premio Oscar come Tom Hooper, un musical universalmente noto come base di partenza, un nutrito cast di stelle.

Le certezze sono cominciate a vacillare con l’arrivo dei primi materiali promozionali fino ad arrivare alla debacle di un’uscita in sala che ha generato una passività netta da 113.6 milioni di dollari.

In un’intervista rilasciata al Telegraph (via NME), Jason Derulo ha spiegato perché aveva deciso di affidare proprio a Cats e al ruolo del gatto Rum Tum Tugger il suo esordio nel mondo del cinema:

Ho pensato a lungo cercando di capire quale potesse essere la perfetta prima parte. E Cats aveva tutti i criteri per esserlo. Un cast pieno zeppo di stelle, un regista rispettato e vincitore di un Oscar, un personaggio iconico come Rum Tum Tugger, un vero e proprio classico dei musical. Anche vedendo il trailer avevo i brividi, pensavo che questo film avrebbe cambiato i mondo.

Non è la prima volta che Jason Derulo difende la pellicola.

Già a dicembre aveva attaccato i critici affermando:

e recensioni non hanno importanza, ragazzi. Alla fine sono sicuro che il pubblico andrà a vedere il film e verrà trasportato in un’altra dimensione. È un’opera d’arte incredibile, e incredibilmente coraggiosa. È sempre stato così. Quando uscì a Broadway, il pubblico era sconcertato, e si chiedeva cosa fosse. Questo perché è un’opera completamente diversa da tutte le altre. Ogni volta che cerchi di andare oltre la definizione classica di arte, ogni volta che violi le regole, ci sarà sempre una reazione negativa di qualche tipo, è ovvio.

È un’opera d’arte incredibile fatta da alcuni degli artisti più bravi al mondo. Tom Hooper è un genio, e non penso che ci sia un regista con più classe in circolazione. Sono felicissimo che il pubblico lo possa vedere, perché alla fin fine… cosa diavolo ne sanno i critici cinematografici?

Cats è stato girato in motion-capture e i personaggi realizzati poi in cgi su un set “a misura di gatto” (vedi il backstage). In Italia arriverà il 20 febbraio.

Nel cast troviamo Jennifer Hudson (Grizabella), Ian McKellen (Gus il gatto teatrale), Idris Elba (l’antagonista Macavity), Judi Dench (Old Deuteronomy), Rebel Wilson (Jennyanydots), Taylor Swift, James Corden, Laurie Davidson, Mette Towley e i ballerini del Royal Ballet Steven McRae (Skimbleshanks) e Francesca Hayward (Victoria).

Adattato per il grande schermo da Hooper e Lee Hall (Billy Elliot), Cats è prodotto da Hooper e da Tim Bevan e Eric Fellner della Working Title, e da Debra Hayward (Les Misérables).

Cats è un musical in due atti del 1981 composto da Andrew Lloyd Webber su testi di Thomas Stearns Eliot (con aggiunte di Trevor Nunn e Richard Stilgoe). Il libro di Thomas Stearns Eliot da cui è tratto è Il libro dei gatti tuttofare, che consiste in una raccolta di poesie con gatti come protagonisti.

