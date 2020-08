Secondo quanto riportato da Deadline h esaranno i protagonisti del remake di(Planes, Trains and Automobiles), iconica commedia del 1987 scritta e diretta da John Hughes.

La Paramount Pictures si occuperà della produzione del lungometraggio insieme alla Hartbeat Productions e ai Westbrook Studios. Aeysha Carr (Brooklyn 99) è stata invece ingaggiata per scrivere la sceneggiatura.

I protagonisti del film originale, ricordiamo, erano Steve Martin e John Candy.

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale del film originale di John Hughes:

A New York per il suo lavoro, Neal Page conta di rientrare a Chicago per il “Giorno del Ringraziamento” dove è atteso da moglie, due figli, genitori e suoceri. Ma una tempesta di neve imbianca Chicago bloccandone l’aeroporto, molti voli sono cancellati e Page, sia pure a malincuore, non può che imbarcarsi per Wichita. Lo attende un vero calvario tra aerei incerti, treni che si guastano, noleggio di auto che vanno a fuoco, furto di danaro e carte di credito, più due notti insonni in alberghetti di fortuna. Non bastasse, gli è accanto in questa odissea l’invadente Del Griffith, un petulante ma generoso rappresentante di commercio, anche lui con destinazione Chicago. I due arriveranno giusto per la cena del giorno della festa, stremati dalla fatica e dopo peripezie e battibecchi infiniti. Neal Page inviterà Del Griffith a casa propria, e scopre che l’altro è in fondo buono e pacioso e che, per di più, è assolutamente solo.