Come ogni fine del mese, abbiamo già pubblicato nell’area TV il riepilogo dei titoli in arrivo su Disney a settembre, eppure, dal comunicato stampa erano assenti una serie di classici, quelli di, che vale ovviamente la pena segnalare a parte.

Sul sito ufficiale della Disney viene appunto riportato che, il 18 settembre, saranno disponibili Il Postino, La vita è bella, Pinocchio e Non ci resta che piangere.

Titoli di sicuro richiamo che si vanno ad aggiungere a Frozen II, Il richiamo della foresta e L’unico e insuperabile Ivan.

Il postino è la pellicola, datata 1994, diretta da Michael Radford sceneggiata dallo stesso regista insieme a Massimo Troisi, Anna Pavignano, Furio Scarpelli e Giacomo Scarpelli.

Si tratta dell’ultima interpretazione nato il 19 febbraio del 1953 a San Giorgio in Cremano e morto nel sonno solo poche ore dopo la fine delle riprese il 4 giugno del 1944. Il postino è ispirato al romanzo Il postino di Neruda (Ardiente paciencia), romanzo scritto dal cileno Antonio Skármeta.

Come ricorda Wikipedia:

Durante le riprese di Scusate il ritardo il giornalista John Francis Lane, a nome del regista Michael Radford, incontrò Troisi per parlargli di Another Time, Another Place (1983), un film sulla storia d’amore tra una massaia scozzese e un prigioniero napoletano sul finire della seconda guerra mondiale. All’epoca Troisi non se la sentì di girare un film all’estero (solo nel 1987 partecipò a Hotel Colonial) e con un regista esordiente come Radford. Più tardi, presa visione dell’ottimo lavoro del regista, gli telefonò per confessargli di aver perso una grande occasione. I due divennero amici con la promessa di fare un film insieme, ma dovettero passare molti anni prima che si presentasse l’occasione giusta. L’occasione arrivò quando Nathalie Caldonazzo, ultima compagna di Troisi, gli regalò il libro Ardiente Paciencia, dello scrittore cileno Antonio Skármeta, edito in Italia da Garzanti con il titolo Il postino di Neruda, che narra la nascita dell’amicizia tra un semplice postino e il famoso poeta Neruda. Dopo averlo letto, Troisi fu subito entusiasta del libro e ne acquistò i diritti ripromettendosi di realizzare una versione cinematografica. Successivamente propose a Radford di dirigere le riprese, ma stavolta fu il cineasta britannico a prendere tempo. Troisi riuscì a convincerlo con un piccolo inganno, dicendogli di aver proposto la regia a Giuseppe Tornatore.