Sa tutto su mia nonna. Conosce i suoi film, i suoi colleghi, i registi, gli scenografi con cui ha lavorato, impressionante. Lui e mia madre ne hanno parlato per 40 minuti [agli Oscar] mentre io me ne sono andato a bere un martini.

Durante l’episodio di Things Are Going Great For Me podcast conha parlato dell’ultimo film di Quentin Tarantino e nello specifico dell’apparizione di sua nonna, l’attrice

L’omaggio è a uno dei film di Anne che compare in televisione durante una scena di C’era una volta a Hollywood. Pine ha ammesso di essersi perso quel passaggio la prima volta:

Chiamai i miei amici per chiedergli se l’avevano visto. Mi dissero che lo avevano amato e mia madre tutto a un tratto: “Hai presente la scena al ranch [con Bruce Dern] e c’è la tv accesa? Risposi: “Sì, me lo ricordo vagamente”. E lei. “In tv c’era uno dei film di tua madre”. Ovviamente devo parlarne con Tarantino. È stato così dolce e immagino che l’abbia fatto di proposito. Mia madre era al settimo cielo.

C’Era una Volta a… Hollywood, la sinossi ufficiale del film di Quentin Tarantino:

DiCaprio interpreta Rick Dalton, un attore che ha avuto successo con una serie western e vuole debuttare al cinema nella Hollywood del 1969. Pitt è la sua spalla Cliff Booth, che fa anche la controfigura e lo stuntman e ha lo stesso obiettivo di Dalton. L’orribile omicidio di Sharon Tate (vicina di casa di Rick nel film, interpretata da Margot Robbie) e di quattro suoi amici per mano dei seguaci di Charles Manson fa da sfondo alle vicende dei due.

Nel cast anche Al Pacino (l’agente del personaggio di DiCaprio) Damian Lewis (l’attore Steve McQueen), Dakota Fanning (Squeaky Fromme, membro della “famiglia” Manson che cercò di uccidere il presidente Gerald Ford), Nicholas Hammond (regista Sam Wanamaker), Emile Hirsch (l’hair stylist Jay Sebring, una delle vittime degli omicidi Tate), Luke Perry (Scott Lancer), Clifton Collins Jr. (Ernesto The Mexican Vaquero) e Keith Jefferson (il Pirata di Terra Keith), Burt Reynolds, Timothy Olyphant, Tim Roth, Kurt Russell e Michael Madsen.

Come produttori figureranno David Heyman (Harry Potter e Animali Fantastici), Tarantino e Shannon McIntosh, mentre Georgia Kacandes sarà produttrice esecutiva.

