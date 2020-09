Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Clicca per condividere su Skype (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Dopo il successo della miniserie televisiva tedesca, la registaha diretto un nuovo film intitolato Ich bin dein Mensch (I Am Your Human) e ha deciso di affidare un ruolo a, che di recente abbiamo visto in Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga

La pellicola è stata girata interamente in lingua tedesca a Berlino e in Danimarca nel pieno rispetto delle norme anti-Covid-19. Stevens, che parla tedesco, presterà la voce a un robot.

I Am Your Human narra una storia d’amore ambientata in un futuro non troppo remoto che si interroga sui caratteri che rendono umani gli esseri umani. Maren Eggert interpreta una scienziata che si ritrova a fare i conti con un robot contro la sua volontà. Accanto a lei e a Stevens ci sono Sandra Hüller, Hans Löw, Wolfgang Hübsch, Annika Meier, Falilou Seck e Jürgen Tarrach.

Oltre a occuparsi della regia, Schrader ha anche scritto il film assieme a Jan Schombourg sulla base di un trattamento di Emma Braslavsky.

Schrader ha diretto quattro episodi della serie Netflix acclamata Unorthodox, che ha conquistato otto candidature ai premi Emmy, tra cui miglior regia.

Cosa ne pensate della scelta di Dan Stevens per il ruolo del robot in I Am Your Human?

Fonte