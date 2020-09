Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Circa un mese fa vi abbiamo segnalato cheera stato ripreso nei panni di Borat nei pressi di Los Angeles: all’epoca non era chiaro cosa stesse girando l’attore, ma oggi Collider rivela che si tratta proprio di. Secondo il sito, il film è già stato girato e montato, e addirittura è già stato mostrato ad alcuni membri dell’industria cinematografica.

Non sono noti i dettagli sulla trama, se non che oggi Borat non è più il presentatore semisconosciuto kazako del 2006. Oggi tutti sanno chi è, quindi deve andare “sotto copertura” per intervistare le persone. Ecco quindi che il film sarà una specie di “Cohen che interpreta Borat che interpreta Cohen”, almeno secondo una delle fonti interrogate dal sito. Questo potrebbe quindi essere il filo conduttore delle misteriose apparizioni di Cohen durante l’estate:

Il primo film venne distribuito dalla Fox, che ora è di proprietà della Disney e difficilmente darebbe il via libera a una commedia graffiante come Borat: è quindi possibile che il distributore di questo sequel sia una piattaforma streaming. Non sappiamo nemmeno se alla regia ci sarà ancora Larry Charles, mentre è probabile il coinvolgimento ancora una volta alla produzione di Jay Roach.

Uscito nel 2006, Borat ha incassato ben 262 milioni di dollari in tutto il mondo, ed è stato seguito da film come Bruno (138 milioni in tutto il mondo) e Il Dittatore (179 milioni in tutto il mondo).

Vi terremo aggiornati!