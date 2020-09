Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Durante un’intervista rilasciata daa Empire in occasione del debutto online del primo trailer del suo nuovo film,, il filmmaker ha rivelato anche il titolo di lavorazione del terzo capitolo della saga di Auguri per la tua morte aggiornando anche sullo status di un progetto che, attualmente, non rientra nei piani della Universal e della Blumhouse.

Ecco cosa ha detto al popolare magazine:

Al momento è un progetto definitivamente messo da parte. Vorrei che non fosse cosi, so che il produttore Jason Blum è molto appassionato alla cosa, lo sono anche io e so che anche Jessica Rothe è davvero ansiosa di farlo. Ho scritto l’idea per il terzo film un po’ di tempo fa. E ci emoziona tutti perché è differente dagli altri due, per questo incrociamo le dita con la speranza che la nostra fanbase possa continuare a crescere, una cosa che ho constatato con divertimento col passare degli anni: le persone continuano a guardare e a scoprire questi due film. Chi lo sa? Magari arriverà un giorno in cui avrà senso girarlo e, francamente, spero che sia più prima che dopo […] L’idea alla base del film è che non si svolge nel medesimo giorno, se vogliamo considerare ciò uno spoiler. Potrebbe svolgersi dopo […] Credo di potervi rivelare il titolo senza infastidire nessuno. Non ha il 3 nel titolo. Ma è stato battezzato Auguri per la tua morte a noi. Il titolo di lavorazione è questo. Magari un giorno ci sarà anche un film.

Freaky, la sinossi ufficiale:

la sinossi ufficiale: