Il tempo passa per tutti, anche per il non più giovanissimo

Noto al grande pubblico per aver preso parte ai due adattamenti cinematografici della saga di Percy Jackson, Lerman è apparso nelle scorse ore su Twitter in alcune foto scattate dalla fidanzata in cui “sfoggia” dei lunghi capelli leggermente brizzolati. Ciò è bastato per far entrare in tendenza (anche in Italia) la star vista recentemente sul piccolo schermo nella serie Hunters (Prime Video).

Qua sotto potete leggere alcuni tweet dei fan riguardo l’argomento “capelli di Logan Lerman”:

cioè vi rendete conto che Logan Lerman sembra un angelo sceso dal cielo non ho mai visto una creatura così meravigliosa pic.twitter.com/hCKdOfc47X — 𝒍𝒐𝒓𝒆𝒏𝒂🌟 -𝓫𝓵𝓸𝓸𝓭𝔂 𝓿𝓪𝓵𝓮𝓷𝓽𝓲𝓷𝓮 (@leochalameet) September 14, 2020

Perchè è in tendenza?

Logan Lerman.

Perchè il piccolo Percy jackson è diventato Poseidone. pic.twitter.com/FF3v3ha1w9 — 🌜MOONY🐬 (@digg0ry_) September 13, 2020

MIO DIO LOGAN LERMAN TU PROVIENI DA UN’ALTRA GALASSIA pic.twitter.com/9zkSV6r0nJ — ti amo tremila ‎⎊ fanculo panzone ४ (@starkxlewis) September 13, 2020

Noto una certa somiglianza tra Logan Lerman e Daniel Sharman

Sono come il vino più invecchiano più sono bboni pic.twitter.com/RZuCC5wyic — Merypi (@Mariapi97040921) September 13, 2020

io e la mia ossessione per i riccioli di logan lerman pic.twitter.com/YAXoq6KORC — lu☕ (@heathlegver) September 13, 2020

Logan lerman: *pubblica una foto* il twitter: pic.twitter.com/wh6HDvcfpR — ˢᵗᵉᶠ ᵛˢ ᵐᵃᵗᵘʳⁱᵗᵃ' ⎊🏳️‍🌈 (@uncleofthunder) September 13, 2020

Ma quanto cazzo è bello Logan Lerman ragazzi cioé sembra veramente dipinto poi è pure più bello di 10 anni fa è davvero """invecchiato""" passatemi il temine come il vino — 𝒥ℴ𝓈𝓈🎬 (@thestormismysun) September 13, 2020

Farmi venire una cotta TREMENDA per Logan Lerman nel 2020 non era tra i miei piani pic.twitter.com/PeSJNdiAkr — ‎⍟ нєяση∂αℓє ‎⍟ (@xxlothbrokxx) September 13, 2020

i capelli grigi di logan lerman chiaramente dovuti al peso che ha portato sulle spalle dal 2010 in poi, ha mandato avanti siti come tumblr dot com e weheartit DA SOLO — ً (@hiddlestovn) September 13, 2020

rientro su twitter e fantastica la mia tl che in questo momento può riassumersi principalmente con due mood: – sono sotton* di Logan Lerman

– non so chi sia Logan Lerman ma credo di esser appena diventat* sotton* di Logan Lerman Logan Lerman twitter dominazione — “agent Romanoff, u missed me?” (@xbwleialoony) September 13, 2020

Qua sotto trovate le informazioni di Shirley, ultimo progetto cinematografico a cui Lerman ha preso parte:

L’opera è stata presentata in anteprima a inizio anno al Sundance Film Festival. La sinossi recita: “la rinomata scrittrice horror Shirley Jackson è sul punto di scrivere il suo capolavoro quando l’arrivo di una coppia di giovani sposi stravolge la sua meticolosa routine e acuisce le tensioni nella sua già tempestosa relazione con suo marito”.

L’opera è stata diretta da Josephine Decker (Madeline’s Madeline).

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

