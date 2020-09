Da oggi Disney+ è disponibile in otto nuovi paesi tra cui Portogallo, Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Islanda, Belgio e Lussemburgo.

L’annuncio è arrivato in concomitanza con la celebrazione del superamento dei 60 milioni di abbonati.

Ecco il comunicato integrale:

DISNEY+ CONTINUALA SUA ESPANSIONE INTERNAZIONALE

Disney+, l’attesissimo servizio di streaming di The Walt Disney Company, arriva in Portogallo, Norvegia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Islanda, Belgio e Lussemburgo.

Con centinaia di film, Original Movie esclusivi e serie, e migliaia di episodi televisivi Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e molto altro, Disney+ è la casa dello streaming di alcune delle storie più amate al mondo.

“Abbiamo superato i 60,5 milioni di abbonati a livello mondiale e oggi continuiamo la nostra espansione internazionale con il lancio di Disney+ in otto paesi. In qualità di uno dei maggiori player nel settore del direct-to-consumer a livello mondiale, stiamo portando lo storytelling di alta qualità che ci si aspetta dai nostri brand a un numero sempre maggiore di persone”, ha detto Rebecca Campbell, Chairman of Walt Disney Direct-to-Consumer and International.

Da oggi, gli abbonati possono vedere i titoli Disney+ Originals, incluse le tre serie nominate agli Emmy: The Mandalorian, la prima epica serie live-action di Star Wars, Il Mondo Secondo Jeff Goldblum, la docuserie di National Geographic e Dietro le quinte dei Parchi Disney: The Imagineering Story, il documentario in sei episodi diretto da Leslie Iwerks, regista nominata agli Emmy e agli Oscar.

Tra gli altri titoli Disney+ Originals disponibili ci sono: Marvel’s Hero Project, che celebra straordinari ragazzi che fanno la differenza nelle loro comunità; Encore!, che vede la talentuosa Kristen Bell come produttrice esecutiva; e le raccolte di corti animati SparkShorts e I Perché di Forky di Pixar Animation Studios.

Disney+ è anche la nuova casa dello streaming dell’iconica serie animata I Simpson, con oltre 600 episodi disponibili on-demand per la prima volta insieme. Le prime 30 stagioni sono ora disponibili, mentre la stagione 31 arriverà sulla piattaforma entro la fine dell’anno.

Guardalo dove vuoi, quando vuoi

Da oggi, il pubblico di questi otto paesi può guardare Disney+ in streaming sulla maggior parte dei dispositivi mobili e TV connesse. Gli abbonati possono godere di una visione senza interruzioni pubblicitarie, fino a 4 stream contemporanei, download illimitati su 10 dispositivi, suggerimenti di visione personalizzati, e la possibilità di creare fino a 7 profili differenti, inclusa l’opportunità per i genitori di impostare profili per i bambini che li facciano accedere solo a contenuti appropriati alla loro età.

Gli utenti possono iscriversi a Disney+ direttamente dal sito DisneyPlus.com o tramite acquisto in-app da:

Apple (iPhone, iPad, iPod touch e Apple TV, e completamente integrate con l’app Apple TV)

Google (telefoni Android, dispositivi Android TV, dispositivi Google Chromecast e Chromecast integrati, ad eccezione di Islanda e Groenlandia)

Amazon (dispositivi Fire TV, smart TV Fire TV Edition, e Fire Tablet solo in Lussemburgo).

Gli abbonati possono accedere all’app di Disney+ anche tramite smart TV, incluse le Smart TV LG webOS e Smart TV Samsung, console di gioco incluse Microsoft Xbox One e Sony PlayStation 4 e tramite browser web. La lista completa dei dispositivi supportati è disponibile su help.disneyplus.com.

L’abbonamento annuale a Disney+ è proposto ai seguenti prezzi:

· €6.99/€69.99 in Portogallo, Belgio, Finlandia, Islanda e Lussemburgo

· 69 NOK/689 NOK in Norvegia

· 69 SEK/689 in Svezia

· 59 DKK/589 DKK in Danimarca

Tutti i dettagli e le informazioni su come abbonarsi sono disponibili su Disneyplus.com. Per l’assistenza clienti, gli abbonati sono invitati a visitare l’Help Center che potrà dare risposta alle domande più frequenti e aiutarli a navigare su Disney+