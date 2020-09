Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Con un plot twist non indifferente, sarà la stessaa dirigere il film autobiografico che sta scrivendo insieme a Diablo Cody.

Variety segnala inoltre che la pellicola sarà prodotta dalla Universal e dalla storica produttrice Amy Pascal.

In una dichiarazione ufficiale Madonna spiega:

Voglio comunicare l’incredibile viaggio che la vita mi ha fatto compiere in qualità di artista, musicista, ballerina, essere umano che cerca di farsi strada nel mondo. Ma al centro della storia ci sarà sempre la musica. La musica mi ha fatto andare avanti e l’arte mi ha mantenuto viva. Ci sono tante storie da raccontare, storie inedite in grado si ispirare e chi può narrarle meglio di me? È fondamentale che quelle montagne russe che sono la mia vita siano raccontate dalla mia voce e dal mio punto di vista.

Per l’artista si tratta della terza volta dietro alla macchina da presa di un lungometraggio.

Amy Pascal aggiunge:

Questo film è un vero e proprio atto di amore per me. Conosco Madonna da quando abbiamo lavorato insieme a Ragazze Vincenti e non riesco a immaginare nulla di più emozionante di questa collaborazione con lei e Diablo per portare sul grande schermo la sua vita insieme al team di Donna Langley e la Universal.

Qualche giorno fa, durante una diretta su Instagram insieme alla sceneggiatrice, Madonna spiegava:

Parleremo di Andy Warhol, Keith Haring e Jean-Michel Basquiat, e Martin Burgoyne… e di com’era crescere come artista a Manhattan, downtown, nel Lower East Side nei primi anni ottanta. Onestamente, è stato uno dei momenti più belli della mia vita e anche uno dei peggiori. Spero di riuscire a restituire o esprimere quant’è stato eccitante per me, in ogni modo possibile.

Naturalmente il film racconterà anche la creazione di alcune delle canzoni più memorabili di Madonna:

Ci sarà una splendida scena in cui scrivo Like a Prayer con Pat Leonard, fino alla fine, fino alla devastante esperienza con la Pepsi [quando cioè l’azienda sciolse il contratto di sponsorizzazione con la popstar dopo l’uscita del video musicale nel 1989].

Trovate altri dettagli in questo articolo.