Sembra passata un’eternità da quando i cinema di tutto il mondo erano pieni di persone munite di un biglietto per la visione di, il kolossal deidiretto dai fratelli Russo e, con l’occasione di un’intervista perrilasciata da Scarlett Johansson, la star è tornata a parlare proprio di questo film e del “sacrificio estremo” che il suo personaggio ha deciso di fare nella pellicola citata.

Parlando con Total Film Scarlett Johnasson ha spiegato:

Amo Natasha. Ha fatto un viaggio incredibile lungo 10 anni e mi è parso che lei potesse finalmente in grado di intraprendere una scelta attiva. Mi è sembrato un gesto molto appropriato al personaggio, il sacrificio finale che decide di fare. Una scelta fatta in pace con sé stessa perché, per certi versi, conosceva già da tempo il suo destino. In una maniera tanto strana quanto poetica. Se riguardate tutti i film, avete già tutti gli elementi per comprenderla. Tutte le pellicole in cui l’abbiamo vista portavano naturalmente a quello, o alla possibilità di poter far sì che potesse prendere quella decisione.