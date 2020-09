Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La Universal ha anticipato di un mese l'uscita americana di I Croods 2.

Il seguito del popolare cartoon targato DreamWorks Animation sarà nei cinema statunitensi il 25 novembre e non il 23 dicembre.

La mossa, come suggerisce Deadline, ha svariate implicazioni.

La prima: lo spostamento della data de I Croods 2 al fine settimana del Giorno del Ringraziamento significa che la major è praticamente certa del fatto che la Disney dirotterà in streaming Soul, la nuova produzione della Pixar che, sulla carta, dovrebbe approdare in sala il 20 novembre.

La seconda: la Universal avrà modo di sfruttare ben due festività. La prima, il Giorno del Ringraziamento appunto, grazie alla presenza del film in sala. La seconda, quella natalizia, grazie all’eventuale distribuzione de I Croods 2 in PVOD. Ricordiamo che, ad aprile, la distribuzione PVOD di Trolls World Tour ha portato discrete soddisfazioni economiche alla major.

Qualche settimana fa, la Universal ha sottoscritto un importante (e discusso) accordo con la AMC che potrebbe trovare una utile applicazione proprio col caso di questo lungometraggio. Le due compagnie hanno stretto un accordo rivoluzionario proprio sul fronte delle finestre distributive, un patto storico che potrebbe gettare le basi dei futuri rapporti tra le major e i cinema dopo l’emergenza Coronavirus. Secondo l’accordo, AMC Theatres accetterà una finestra minima di 17 giorni (includendo tre weekend) tra l’uscita di un film Universal nelle sue strutture e il lancio in Video On Demand. AMC otterrà una parte delle vendite digitali, che in quella finestra temporale saranno noleggi a 20 dollari per 24 ore.

Ricordiamo che lo standard attuale è di 90 giorni tra l’uscita al cinema e il lancio in noleggio digitale.

Resta ancora la conferma ufficiale al fatto che lo studio adotterà proprio questa strategia, ma lo scenario dipinto da Deadline è del tutto plausibile e logico.

Il cast vocale del film comprende Nicolas Cage, Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener, Cloris Leachman, Kelly Marie Tran e Clark Duke. Alla regia ci sarà invece Joel Crawford.

Vi terremo aggiornati circa le scelte che verranno fatte per il mercato italiano.

Cosa ne pensate?