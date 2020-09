Secondo quanto riportato da Variety SEGA collaborerà con la 1212 Entertainment e la Wild Sheep Content per realizzare un adattamento live-action basato su, celebre e amato franchise videoludico.

Il franchise di Yakuza ha generato ben sette sequel e otto spin-off. Il primo titolo, intitolato semplicemente Yakuza, è approdato nel 2005 su Playstation 2. La storia dell’opera segue Kazuma Kiryu, uomo che viene rilasciato dalla carcerazione durata 10 anni dopo essersi addossato la colpa per l’omicidio del patriarca della sua famiglia.

“Yakuza ci offre un nuovo terreno di gioco in cui ambientare storie avvincenti con personaggi complessi in un ambiente unico che il pubblico raramente ha visto prima”, ha dichiarato la 1212 Entertainment, “La saga di Kazuma Kiryu ha un fascino cinematografico intrinseco: un mix di azione cinetica con dirompenti lati comedy, molte trame che convergono e un avvincente viaggio verso la redenzione”:

Erik Barmack, Roberto Grande e Joshua Long produrranno il lungometraggio attraverso la 1212 Entertainment e la Wild Sheep Content.

Qua sotto trovate parte della sinossi (via Wikipedia) del primo titolo del franchise:

Kazuma Kiryu, componente della Yakuza (la mafia giapponese) è pronto per staccarsi dal gruppo mafioso di Shintaro Kazama, suo padre adottivo, per creare un proprio clan ma nel giorno della sua investitura è incastrato per il presunto omicidio del suo oyabun (boss della yakuza) Sohei Dojima. Il vero assassino è il suo amico d’infanzia Akira Nishikiyama detto “Nishiki”, messo alle strette per proteggere Yumi Sawamura, la loro amica d’infanzia, che era stata rapita da Dojima. Kazuma giunto sul luogo capisce l’accaduto e si addossa ogni colpa coprendo tutto. All’arresto e all’interrogatorio non proferisce nessuna parola dinanzi ad un detective di polizia di nome Makoto Date intenzionato ad aiutarlo seriamente. Dieci anni dopo Kazuma Kiryu esce dalla dura vita del carcere e scopre che il quartiere dove ha trascorso la giovinezza è totalmente cambiato: luci al neon illuminano le insegne di locali di ogni tipo, giovani prepotenti e viziati fanno mostra dell’ultimo modello di cellulare. Ormai condannato a morte dalla comunità yakuza del Tojo Clan vaga per la città cercando di reintegrarsi ricontattando il suo mentore e padre adottivo Kazama. Da questo incontro scopre che il terzo presidente del Tojo clan, Masaru Sera è stato assassinato e con lui sono scomparsi 10 miliardi di yen dal fondo del clan.