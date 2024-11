Sonic - Il Film 3: le nuove immagini mostrano Shadow e il villain interpretato da Jim Carrey

Pubblicazione: 14 novembre alle 14:30

Il sito Entertainment Weekly ha condiviso alcune nuove foto di Sonic - Il Film 3, mostrando qualche nuovo dettaglio di Shadow e del villain interpretato da Jim Carrey.

Il regista Jeff Fowler, intervistato dal magazine, ha spiegato come all'inizio della sua carriera avesse lavorato per Blur Studios, che si occupa proprio dei videogiochi di Sonic e si era occupato di Shadow, introdotto nel 2001 in Sonic Adventure 2.

Il personaggio, che nel lungometraggio avrà la voce di Keanu Reeves, è stato creato dal professor Gerald Robotnik usando DNA alieno e possiede il potere di teletrasportarsi, oltre ad avere a disposizione alcuni gadget interessanti. Blur aveva quindi assunto nuovi animatori, tra cui Fowler, per sviluppare un videogioco totalmente dedicato al personaggio.

A livello del tono c'era un nuovo elemento che, improvvisamente, aveva fatto sentire il mondo di Sonic un po' più entusiasmante e pericoloso. Penso che sia esattamente quello che Shadow ha fatto per questo film.

Due personaggi per Carrey

Il filmmaker ha sottolineato:

Nel lungometraggio Jim Carrey avrà il doppio ruolo del Dottor Ivo Robotnik e di suo nonno.

Nel cast ci saranno inoltre James Marsden nella parte di Tom, Ben Schwartz che dà nuovamente voce a Sonic, Colleen O'Shaughnessey che è Tails, e Idris Elba che ha la parte di Knuckles.

Schwartz ha lodato il lavoro compiuto con gli effetti speciali, anticipando che il film sarà ancora più grande e spettacolare rispetto ai capitoli precedenti.

Fowler, parlando del legame tra i film e i videogiochi, ha dichiarato:

La sfida di questi film è che devi sempre prendere quello che accade prima nei videogiochi, i fumetti e tutto il resto. Come prendiamo l'essenza di quello che i fan amano fondendola con questo adattamento cinematografico che abbiamo creato?

Fowler ha ribadito che cercheranno di essere rispettosi nei confronti delle aspettative dei fan e di ciò che amano del personaggio, anticipando che gli spettatori ameranno realmente Shadow, la sua storia, e Maria.

Il filmmaker ha aggiunto che Keanu Reeves è arrivato al primo incontro con i realizzatori del lungometraggio davvero preparato e con molte domande.

Carrey, invece, per trasformarsi in Gerald Robotnik doveva sottoporsi ogni giorno a tre ore di trucco e i due personaggi hanno dato vita a interessanti parallelismi, anche nei comportamenti e negli atteggiamenti, oltre a essere alla base di una narrazione in cui non mancano conflitti e svolte interessanti.

Una location inedita

Nel film appariranno anche le creature di Chao, immaginando un ristorante a tema Chao Gardens situato nella città di Tokyo, dove il team di Sonic e Shadow si affrontano per la prima volta:

Nella città c'è un profondo amore per i personaggi animati e quella cultura ed era davvero credibile che, se avessimo dovuto avere questi Chao come personaggio di finzione in quel modo, avrebbero potuto avere un ristorante a tema, che è un'attrazione che ci hanno detto essere molto popolare. Se avessimo avuto bisogno di un momento per il nostro piccolo Team Sonic per ritrovarsi e avere una conversazione su quello che stava accadendo, perché non farli sedere al ristorante Chao Gardens?

Nel film ci sarà inoltre una scena che getterà le basi per un quarto capitolo della storia, introducendo forse un altro personaggio dei giochi dopo Tails e Shadow:

Vedere i fan che discutono online su chi arriverà prossimamente, chi verrà anticipato alla fine del film, è divertente. Abbiamo molte delle stesse conversazioni. Abbiamo tutti i nostri preferiti nel team dei realizzatori e tutti stiamo sostenendo le nostre idee per 'dovrebbe essere questo o quello'. Mantenere quell'anticipazione è divertente. Questo film non è diverso rispetto al passato per quanto riguarda l'accennare ai nuovi personaggi.