Sonic 3: Keanu Reeves ha "fatto delle ricerche" per creare una "versione fedele" di Shadow come doppiatore

In Sonic 3, in arrivo in Italia a gennaio (guarda il trailer), Keanu Reeves darà voce a Shadow. Intervenendo su Twitch (via Geektyrant), il regista Jeff Fowler ha lodato l'impegno della star:

È fantastico che Keanu Reeves abbia prestato la voce al personaggio ed è stato fantastico lavorare con lui. Ha amato il personaggio e ha capito perfettamente cosa volevamo fare ed era molto entusiasta di fare la sua versione. Come tutto il cast, [voleva] davvero fare le cose per bene e ci teneva molto. Ci dava tante versioni diverse di come leggere le battute e non voleva fermarsi. Non si è semplicemente presentato per leggere il copione con un microfono.

Sonic 3 arriverà nei cinema statunitensi il 20 dicembre 2024, in Italia il 1° gennaio 2025. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.