Qualche giorno fa abbiamo appreso che SEGA collaborerà con la 1212 Entertainment e la Wild Sheep Content all’adattamento cinematografico di Yakuza, la popolare IP videoludica (trovate maggiori dettagli in questo articolo ).

Durante un live stream tenutosi al Tokyo Game Show il boss di Yakuza Studio, il game designer Toshihiro Nagoshi, ha commentato la notizia del film spiegando anche qualche particolare relativo all’accordo raggiunto.

Ecco cos’ha detto:

Abbiamo ricevuto un’offerta dall’Occidente e ora a Hollywood stanno lavorando a un film basato su Yakuza. In casi come questi, normalmente c’è una parte che vuole la licenza di una IP e, dall’altro lato, chi detiene i diritti di questa IP e si chiude un accordo che è una normale questione di affari. Ma in questo caso specifico ho messo subito in chiaro che se il contenuto non era all’altezza e non mi fossi trovato d’accordo sulla cosa, non avrei accettato. Sono stato molto fermo in merito. Ho spiegato che avrei accettato solo se si fosse trattato di un valido adattamento, quindi possiamo dire che è un accordo un po’ differente dai soliti contratti stipulati in questioni che hanno a che fare con lo sfruttamento di licenze. Non credo che un film su Yakuza vada fatto tanto per fare. Ha senso solo se ben fatto.