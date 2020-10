Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa diffuso da Vision circa l’uscita nei cinema italiani di, il nuovo film di Woody Allen.

La pellicola sarà in sala dal 5 novembre.

Vision Distribution

annuncia l’uscita nelle sale cinematografiche italiane

il 5 novembre

della nuova commedia scritta e diretta da WOODY ALLEN

RIFKIN’S FESTIVAL

Con Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel,

Elena Anaya, Sergi López e Christoph Waltz

L’appassionato tributo al potere trasformativo del Cinema

Mort Rifkin (Wallace Shawn) è un ex professore e un fanatico di cinema sposato con Sue (Gina Gershon), addetta stampa di cinema. Il loro viaggio al Festival del cinema di San Sebastian, in Spagna, è turbato dal sospetto che il rapporto di Sue con il giovane regista suo cliente, Philippe (Louis Garrel), oltrepassi la sfera professionale. Il viaggio è però per Mort anche un’occasione per superare il blocco che gli impedisce di scrivere il suo primo romanzo e per riflettere profondamente. Osservando la propria vita attraverso il prisma dei grandi capolavori cinematografici a cui è legato, Mort scopre una rinnovata speranza per il futuro. Con il suo consueto surreale umorismo, Woody Allen mescola situazioni al limite dell’assurdo con storie dall’intreccio romantico a tratti amare.

Il direttore della fotografia è Vittorio Storaro, la scenografia è di Alain Bainée, il montaggio di Alisa Lepselter, i costumi di Sonia Grande e le musiche di Stephane Wrembel.

Tempo fa, abbiamo anche avuto modo di ammirare il primo poster ad opera dell’illustratore Jordi Labanda (ecco il sito dell’artista molto attivo del settore dell’illustrazione pubblicitaria e di moda).

Se non lo avevate visto, lo trovate in questa pagina.

Cosa ne pensate e quanto attendete il nuovo film di Woody Allen? Potete dire la vostra, come sempre, nello spazio dei commenti in calce all’articolo!