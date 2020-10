Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker di J.J.Abrams 18 dicembre 2019

incontra. Ma non si tratta di un crossover fra il franchise di James Cameron e quello della Lucasfilm.

Da ormai diverso tempo, Pandora, la celebre azienda danese, propone dei gioielli ispirati a vari franchise cinematografici, da quelli di Harry Potter che stanno ancora impazzando nei negozi, a quelli basati sui colorati mondi dell’animazione Disney.

Mesi fa, vi avevamo parlato del nuovo charm dedicato al Millennium Falcon lanciato il 5 febbraio al costo di 70 dollari. Era acquistabile, in esclusiva, presso La Mascarade d’Orleans o New Century Jewelers (Disneyland), Legends of Hollywood (Disney’s Hollywood Studios) e nei negozi Pandora a Disneyland Resort e Walt Disney World Resort: un ottimo ricordo per chi ha fatto visita a Galaxy’s Edge. In aggiunta allo shop online americano della Disney.

Ora è stata svelata la nuova linea che Pandora ha dedicato a Star Wars, una linea che propone un nuovo braccialetto a tema Guerre Stellari, i charm con il logo in 3D di Star Wars, delle Spade Laser e quelli dedicati ai vecchi e ai nuovi protagonisti dell’epopea di George Lucas, da Darth Vader e Chewbacca a Baby Yoda e BB-8-

Potete ammirarli tutti cliccando sulla foto qua sotto!

Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, gli altri film della saga e le varie serie animate di Star Wars sono disponibili su Disney+, la piattaforma streaming della Disney.

Nel cast del film abbiamo ritrovato Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o. Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Il lungometraggio è uscito nelle sale cinematografiche lo scorso 18 dicembre e ha incassato, a livello globale, 1.074 milioni di dollari.

Cosa ne pensate dei nuovi charm Pandora dedicati alla saga di Star Wars? Ditecelo, come al solito, nei commenti qua sotto!