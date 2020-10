Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Mulan di Niki Caro 4 settembre 2020

Dopo un mese di esclusiva su, Mulan si appresta a sbarcare anche su altre piattaforme in attesa di entrare poi nel catalogo standard del serivizio streaming della casa di Topolino.

Variety segnala che dal 6 ottobre sarà possibile comprare (il pre-order è già attivo) il film di Niki Caro anche su Amazon Video, Google Play, NBCUniversal Vudu e FandangoNow al prezzo di 29,99 dollari. Il lungometraggio sarà disponibile in SD, HD o 4K UHD. La Disney avrà dunque altri due mesi di tempo per massimizzare gli incassi digital di Mulan, incassi che, stando ai rumour, sono già un successo anche se per avere un’idea più precisa del giro d’affari del live action bisognerà attendere la prossima assemblea degli azionisti Disney.

La release digital sarà accompagnata da una serie di contenuti extra, come delle featurette dedicate alla protagonista Yifei Liu e alla Mulan del cartoon Ming-Na Wen, delle scene eliminate e dei video musicali di Christina Aguilera e Yifei Liu.

Restiamo in attesa di scoprire se la cosa interesserà solo il Nordamerica o anche gli altri mercati.

Il film è diretto da Niki Caro (La Ragazza delle Balene, McFarland USA) a partire da una sceneggiatura scritta da Rick Jaffa & Amanda Silver (Jurassic World, Heart of the Sea – Le Origini di Moby Dick) e Elizabeth Martin & Lauren Hynek, basata a sua volta sul poema La Ballata di Mulan.

Liu Yifei (Il Regno proibito, Once Upon a Time) è stata scelta per interpretare il ruolo di Hua Mulan a seguito di un processo di casting durato un anno. Il cast del film comprende inoltre Donnie Yen (Rogue One: A Star Wars Story), Jason Scott Lee (Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny), Yoson An (Shark – Il Primo Squalo), Utkarsh Ambudkar (Voices – Pitch Perfect), Ron Yuan (Marco Polo), Tzi Ma (Arrival), Rosalind Chao (Star Trek: Deep Space Nine), Cheng Pei-Pei (La Tigre e il Dragone), Nelson Lee e Chum Ehelepola, con la partecipazione di Gong Li (Memorie di una Geisha,Lanterne Rosse) e Jet Li (Shao Lin Si, Arma Letale 4).

Uscito nelle sale nel 1998, il lungometraggio d’animazione Disney fu candidato a un Oscar® e due Golden Globe® ed è oggi disponibile su Disney+.

Che ne pensate? Ditecelo nei commenti!