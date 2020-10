Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Avengers: Endgame di Anthony Russo, Joseph Russo 24 aprile 2019

Per quale motivoha accettato la parte di, la nemesi degli Avengers, nell’Universo Cinematografico della Marvel?

I soldi, risponderanno i più cinici di voi.

Eppure, stando a quanto rivelato dal diretto interessato, Josh Brolin appunto, durante il podcast del celeberrimo direttore della fotografia Roger Deakins (via Screenrant) la ragione non è stata tanto quella. Anche perché all’inizio si trattava solo di un cammeo, per cui non venne pagato moltissimo.

Il motivo era un altro.

Quale?

Lo rivela lui stesso:

Ho rifiutato un bel po’ di queste cose e la gente mi diceva “ma come, i soldi!”. Quando ho accettato Avengers si trattava di una piccola cosa. Era fondamentalmente un cammeo e non mi avevano di certo offerto una valanga di soldi. Non era quella la ragione. Quando sono venuti da me, mi hanno dato questa sorta di enorme bibbia. Ho adorato il fatto che dovevo combatterli tutti. Forse non dovrei dirlo, ma se mi avessero proposto d’interpretare uno degli Avengers, probabilmente non l’avrei fatto. Ma qua si trattata di un tizio che doveva combattere contro tutti gli Avengers. E ho adorato questa cosa.

La prima apparizione di Thanos nell’UCM è avvenuta nella scena post-crediti di The Avengers, ma Josh Brolin non lo ha interpretato prima di Guardiani della Galassia Vol 1, il film di James Gunn uscito nel 2014.

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

La sinossi ufficiale del cinecomic:

Metà degli esseri viventi nell’universo sono stati spazzati via e un unico futuro sembra ormai possibile. Riusciranno gli Avengers e i loro alleati supereroi ad annullare il potere distruttivo delle Gemme dell’Infinito? Siamo a fine partita, ed è tempo di fare sacrifici.

I lungometraggi dell’Universo Cinematografico della Marvel sono disponibili in streaming su Disney+.

Cosa ne pensate di questo aneddoto raccontato da Josh Brolin? Ditecelo nei commenti!