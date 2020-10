Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Da Disinsider arriva notizia dello sviluppo di un remake di, il film originale Disney Channel del 1997.

Le riprese partiranno a novembre in vista di un’uscita prevista per il 2021 per la regia Alex Zamm, autore della sceneggiatura assieme a William Robertson. Zamm e Robertson hanno lavorato, in realtà, su una stesura firmata da Don Rhymer.

Il cast non è stato ancora annunciato, così come la data d’uscita specifica, ma è probabile che il film arrivi su Disney+ in tempo per Halloween 2021.

Ecco la sinossi del progetto:

Gli amici Marshall, Gilbert e Amy riportano per sbaglio in vita e in libertà una mummia chiusa in un sarcofago nei giorni prim di Halloween. Dopo una fase di terrore iniziale imparano presto che la mummia – che chiamano affettuosamente Harold – è in realtà molto dolce e bisognosa di aiuto.

Alex Zamm ha diretto Un principe per Natale per Netflix, e più di recente le serie Woody Woodpecker e The Baxters.

