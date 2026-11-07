007, Robert Pattinson e Nicholas Hoult sono ufficialmente candidati per il ruolo di James Bond

Pubblicazione: 07 novembre alle 10:46

La corsa per diventare il prossimo James Bond entra nella sua fase più calda. Mentre i rumors si rincorrono da mesi tra Londra e Hollywood, due nomi pesantissimi sono emersi come candidati concreti per raccogliere l'eredità di Daniel Craig: Robert Pattinson e Nicholas Hoult hanno sostenuto provini ufficiali per interpretare l'agente 007 nel prossimo capitolo della franchise. Non si tratta di semplici speculazioni da tabloid. Entrambi gli attori britannici hanno effettivamente fatto screen test per il ruolo, confermando che Amazon MGM Studios sta valutando profili di altissimo livello per rilanciare il marchio più iconico dello spionaggio cinematografico. La notizia assume ancora più peso considerando chi siederà sulla poltrona di regia: Denis Villeneuve, il visionario canadese che ha reinventato Dune e che porterà al cinema il terzo capitolo della saga nel 2028.





Ma la lista dei contendenti non si ferma qui. Da mesi circola una rosa di nomi che comprende alcuni dei più interessanti attori britannici della loro generazione., ciascuno con caratteristiche che potrebbero ridefinire il personaggio in modi differenti., il Bond degli anni Novanta, un endorsement che porta con sé il peso della tradizione., suo collega in Slow Horses, che ha addirittura lasciato intendere che la scelta finale sarebbe già stata fatta, anche se nessun annuncio ufficiale è ancora arrivato.

Theo James, quarantunenne con un passato in Divergent e un presente in The White Lotus, non sarebbe stato completamente escluso dalla corsa, nonostante un'età leggermente superiore rispetto al profilo tipicamente cercato per un nuovo ciclo di film che potrebbe durare oltre un decennio. La scelta del nuovo James Bond rappresenta una delle decisioni più delicate dell'industria cinematografica contemporanea. Daniel Craig ha lasciato un'eredità pesante dopo quindici anni nei panni dell'agente segreto, ridefinendo il personaggio con una profondità emotiva e una vulnerabilità mai viste prima. Il suo ciclo si è concluso con No Time to Die nel 2021, lasciando Amazon MGM Studios di fronte alla sfida di reinventare una formula vincente senza tradirne lo spirito.

Amazon ha messo la questione in cima alle priorità dopo aver acquisito MGM nel 2022. La nomina di Denis Villeneuve come regista ha rappresentato un segnale chiaro: l'intenzione è puntare su una visione autoriale forte, capace di elevare il materiale oltre la formula del blockbuster tradizionale. La scelta di affidare la sceneggiatura a Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, conferma questa direzione. Knight sa come costruire personaggi complessi immersi in atmosfere noir e dialoghi taglienti, elementi che potrebbero sposarsi perfettamente con l'estetica di Villeneuve. La domanda che tutti si pongono è: quale James Bond per quale epoca? Pattinson porterebbe intensità psicologica e un'aura dark che ha già dimostrato con Batman. Hoult garantirebbe eleganza britannica classica con un tocco di ironia contemporanea. Turner incarnerebbe forse un ritorno a una certa leggerezza action, mentre O'Connor potrebbe rappresentare una svolta più intellettuale e sfumata.





. Gli appassionati si dividono, difendono i loro favoriti, immaginano come ciascun candidato interpreterebbe il martini shakerato, la Aston Martin, i dialoghi al vetriolo con M e le scene di seduzione che sono parte integrante del DNA bondiano.. Dovrà portare peso drammatico, credibilità fisica, capacità di tenere lo schermo per oltre due ore, disponibilità a firmare per multipli film e, soprattutto, una visione personale del personaggio che si allinei con quella di Villeneuve e Knight.