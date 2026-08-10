10 film da vedere nella notte di San Lorenzo: dallo spazio all’apocalisse, passando per magia e memoria

Pubblicazione: 10 agosto alle 10:46

Chi ama il cinema non vuole rinunciarvi neppure nella notte più magica dell’anno. Anzi, potrebbe desiderare di amplificare ancora di più quella sensazione di evasione dalla realtà, lasciandosi trasportare oltre i confini della Terra, fino alle stelle. La notte di San Lorenzo porta con sé l'abitudine di cercare un luogo lontano dalle luci, stendersi sull'erba e aspettare che una scia attraversi il cielo abbastanza velocemente da permetterci di affidarle un desiderio. Non tutti, però, trascorreranno la serata all'aperto. E c'è anche chi, dopo una giornata d'estate, preferisce il divano, un ventilatore e un buon film. In questo caso il cinema offre una curiosa alternativa: continuare a guardare verso l'universo, anche se attraverso uno schermo.

Una scena di Interstellar - Fonte: Warner Bros.

Perché le stelle, al cinema, possono significare moltissime cose. Possono essere una promessa, l'inizio di un viaggio, una minaccia, un ricordo oppure semplicemente qualcosa di infinitamente più grande di noi. Ecco allora, scelti senza seguire un unico genere e con un filo conduttore: quella sensazione di meraviglia che rende speciale la notte di San Lorenzo.

1. Interstellar: Se l'obiettivo è trascorrere la serata tra le stelle, è difficile trovare una scelta più spettacolare di Interstellar. Christopher Nolan porta il pubblico oltre i confini della Terra, tra pianeti lontani, buchi neri e dimensioni temporali sorprendenti. Ma dietro la monumentale fantascienza c'è soprattutto una storia di legami umani. Il viaggio nello spazio diventa infatti anche un viaggio attraverso il tempo, la distanza e l'amore. È il film ideale per chi, guardando una stella cadente, si è almeno una volta chiesto cosa possa esserci oltre quel piccolo punto luminoso.

Una stella può essere anche l'inizio di una favola. In Stardust, diretto da Matthew Vaughn, una semplice promessa d'amore conduce il protagonista in un universo popolato da streghe, pirati volanti, principi e creature fantastiche. La particolarità è che la stella non rimane un oggetto lontano nel cielo: diventa un personaggio.È una scelta perfetta per chi vuole vivere una notte di San Lorenzo con leggerezza, lasciandosi alle spalle per qualche ora la realtà.

3. Don't Look Up: Il cielo può anche nascondere una minaccia. In Don't Look Up, Adam McKay immagina due astronomi che scoprono un enorme corpo celeste diretto verso la Terra. Il vero problema, però, non è soltanto fermarlo: è riuscire a convincere il resto dell'umanità che il pericolo esiste davvero. Con Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e un cast stellare, il film utilizza l'apocalisse per costruire una satira del mondo contemporaneo, tra politica, televisione, social network e spettacolarizzazione delle notizie. Una scelta particolarmente interessante per una sera in cui tutti, per tradizione, stanno guardando proprio il cielo.

Una scena di Melancholia - Fonte: BiM Distribuzione

4. La notte di San Lorenzo: Non poteva mancare, naturalmente, il film dei fratelli Paolo e Vittorio Taviani. La notte di San Lorenzo racconta un gruppo di abitanti di un paese toscano che, durante la Seconda guerra mondiale, decide di fuggire per sottrarsi alla violenza. La vicenda è ambientata nella notte del 10 agosto 1944 e intreccia la tragedia della guerra con la speranza di chi cerca la libertà. È un'opera intensa, sospesa tra memoria, storia e dimensione quasi fiabesca. Un film che dimostra come una notte stellata possa diventare anche il simbolo di una fuga verso un futuro diverso.

5. Lilo & Stitch: Per una serata più tenera c'è Lilo & Stitch. Il film Disney racconta l'incontro tra una bambina hawaiana e un alieno geneticamente modificato che sulla Terra trova qualcosa che non aveva mai avuto: una famiglia. Tra avventure e momenti divertenti, il film parla di solitudine, affetto e appartenenza. E forse è proprio questo il suo legame più bello con la notte di San Lorenzo: quando si è bambini, guardare una luce nel cielo significa credere che qualcosa di straordinario possa ancora accadere.

6. Melancholia: Se invece cercate un film più cupo e contemplativo, Melancholia di Lars von Trier porta la notte verso tutt'altra direzione.Un pianeta misterioso si avvicina alla Terra e la sua presenza incombe sulle vite dei protagonisti. L'evento cosmico diventa progressivamente una metafora delle loro inquietudini e della fragilità dell'esistenza. È un film affascinante e difficile, lontanissimo dalla leggerezza delle commedie estive. Ma proprio per questo può essere una scelta sorprendente per chi vuole trasformare la notte di San Lorenzo in un momento di riflessione.

7. Armageddon: Con Armageddon – Giudizio finale si cambia completamente registro. Michael Bay mette insieme Bruce Willis, Ben Affleck, una squadra di trivellatori e una missione impossibile: raggiungere un gigantesco asteroide prima che colpisca il nostro pianeta. La scienza passa in secondo piano rispetto allo spettacolo, all'azione e alla componente sentimentale. Ma è proprio questa esagerazione a renderlo ancora oggi una scelta divertente per una serata estiva. Se le stelle cadenti vi fanno pensare più all'avventura che alla poesia, è il titolo giusto.

8. Malefemmene: Tra i film meno scontati della serata c'è Malefemmene, pellicola italiana del 2001 diretta da Fabio Conversi. La storia conduce lo spettatore all'interno di un carcere femminile, dove donne con esperienze e personalità differenti finiscono per condividere paure, conflitti e momenti di solidarietà. La notte di San Lorenzo diventa così uno spazio simbolico all'interno di una storia che parla soprattutto di libertà e seconde possibilità. È il titolo da scegliere se, invece del grande blockbuster internazionale, cercate qualcosa di più intimo e poco conosciuto.

9. Deep Impact: Prima di affidarsi alle stelle un desiderio, si potrebbe anche immaginare cosa succederebbe se dal cielo arrivasse qualcosa di molto meno innocuo. Deep Impact racconta la corsa contro il tempo dell'umanità dopo la scoperta di una cometa destinata a entrare in collisione con la Terra. Il film del 1998 punta meno sull'azione rispetto ad altri disaster movie e dedica maggiore spazio alle reazioni delle persone di fronte alla possibilità della fine. Per questo, accanto allo spettacolo, conserva una componente emotiva particolarmente forte.

10. Night of the Comet: Per chi vuole chiudere con qualcosa di completamente folle, ecco Night of the Comet, cult fantascientifico del 1984.Una cometa passa vicino alla Terra e gli effetti del fenomeno trasformano una normale notte in uno scenario post-apocalittico. Ragazze sopravvissute, creature inquietanti, atmosfere anni Ottanta e una buona dose di umorismo rendono il film una scelta decisamente alternativa.

Dimenticate la poesia delle coperte sull'erba: qui la notte delle stelle prende una piega decisamente più assurda.Quale film scegliere per la notte di San Lorenzo? La risposta dipende dal desiderio che volete affidare alla vostra serata.