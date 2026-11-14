13 anni prima del successo su Prime Video e Netflix, Alan Ritchson era in questo action fantasy

Pubblicazione: 14 novembre alle 20:30

Quando Alan Ritchson è apparso su Prime Video nei panni di Jack Reacher, il mondo ha finalmente trovato l'interprete perfetto per il gigante vagabondo creato da Lee Child. Dopo anni di polemiche sull'interpretazione di Tom Cruise, troppo distante dalla descrizione fisica del personaggio letterario, Ritchson ha conquistato pubblico e critica con la sua stazza imponente e le sue capacità atletiche. Poi è approdato su Netflix, nel film campione di visualizzazioni War Machine e il suo successo è stato riconfermato. Ma pochi ricordano che i segnali del suo potenziale action erano già tutti lì, nascosti in bella vista, in uno dei franchise sci-fi più amati del decennio scorso.





distopica tratta dai romanzi di Suzanne Collins., quelle zone di Panem dove i giovani vengono addestrati fin dall'infanzia per competere nei mortali Hunger Games. Insieme a sua sorella Cashmere, Gloss viene selezionato per partecipare alla Quarter Quell, l'edizione speciale dei Giochi che vede contrapposti esclusivamente i Vincitori delle edizioni precedenti.. Le sue battute si contano sulle dita di una mano. Eppure, la sua presenza fisica domina ogni scena in cui appare. Durante l'intervista con Caesar Flickerman condotta da Stanley Tucci, Gloss chiarisce di non partecipare volontariamente a questa nuova tornata di violenza. È una dichiarazione che, soprattutto per un Career, abituati come siamo a vederli come macchine da guerra assetate di gloria.

Ed è proprio qui che The Hunger Games dimostra tutta la sua complessità narrativa, spesso sottovalutata da chi l'ha liquidata come l'ennesimo young adult distopico con triangolo amoroso. I Career sono le vittime più sottili del regime totalitario di Panem. Crescono credendo che partecipare ai Giochi sia un onore, che vincere sia la massima espressione di patriottismo distrettuale. Vengono addestrati in accademie specializzate per diventare macchine perfette per uccidere. Solo che il sistema li tradisce due volte: la prima quando li convince che massacrarsi a vicenda sia normale, la seconda quando li richiama in campo anche dopo aver "vinto".



