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13 anni prima del successo su Prime Video e Netflix, Alan Ritchson era in questo action fantasy

Alan Ritchson interpretò Gloss in Hunger Games 2 prima di diventare Reacher. Un ruolo breve ma significativo che anticipava il suo futuro da star action.

di Andrea Palazzolo
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Quando Alan Ritchson è apparso su Prime Video nei panni di Jack Reacher, il mondo ha finalmente trovato l'interprete perfetto per il gigante vagabondo creato da Lee Child. Dopo anni di polemiche sull'interpretazione di Tom Cruise, troppo distante dalla descrizione fisica del personaggio letterario, Ritchson ha conquistato pubblico e critica con la sua stazza imponente e le sue capacità atletiche. Poi è approdato su Netflix, nel film campione di visualizzazioni War Machine e il suo successo è stato riconfermato. Ma pochi ricordano che i segnali del suo potenziale action erano già tutti lì, nascosti in bella vista, in uno dei franchise sci-fi più amati del decennio scorso.

Nel 2013, Ritchson è apparso in The Hunger Games: La Ragazza di Fuoco, il secondo capitolo della saga distopica tratta dai romanzi di Suzanne Collins. Il suo ruolo era quello di Gloss, un Vincitore proveniente da uno dei distretti Career, quelle zone di Panem dove i giovani vengono addestrati fin dall'infanzia per competere nei mortali Hunger Games. Insieme a sua sorella Cashmere, Gloss viene selezionato per partecipare alla Quarter Quell, l'edizione speciale dei Giochi che vede contrapposti esclusivamente i Vincitori delle edizioni precedenti.

Il tempo sullo schermo di Ritchson è limitato. Le sue battute si contano sulle dita di una mano. Eppure, la sua presenza fisica domina ogni scena in cui appare. Durante l'intervista con Caesar Flickerman condotta da Stanley Tucci, Gloss chiarisce di non partecipare volontariamente a questa nuova tornata di violenza. È una dichiarazione che carica il personaggio di una tragicità inaspettata, soprattutto per un Career, abituati come siamo a vederli come macchine da guerra assetate di gloria.

Ed è proprio qui che The Hunger Games dimostra tutta la sua complessità narrativa, spesso sottovalutata da chi l'ha liquidata come l'ennesimo young adult distopico con triangolo amoroso. I Career sono le vittime più sottili del regime totalitario di Panem. Crescono credendo che partecipare ai Giochi sia un onore, che vincere sia la massima espressione di patriottismo distrettuale. Vengono addestrati in accademie specializzate per diventare macchine perfette per uccidere. Solo che il sistema li tradisce due volte: la prima quando li convince che massacrarsi a vicenda sia normale, la seconda quando li richiama in campo anche dopo aver "vinto".

Il personaggio di Ritchson, per quanto marginale in termini di tempo sullo schermo, rappresenta perfettamente la presa di coscienza della serie di film. Non è più il giovane affamato di gloria che si è offerto volontario anni prima. È un uomo disilluso che sa di essere stato usato, che capisce che in una dittatura fascista non esistono veri vincitori se non chi detiene il potere. President Snow, interpretato magistralmente da Donald Sutherland, lo ha sempre saputo. I Giochi non servono a intrattenere: servono a ricordare chi comanda.

Ritchson è passato da quel ruolo secondario a protagonista assoluto di una delle serie più viste di Prime Video e tra i film più visti dell'anno su Netflix. Il percorso non è stato immediato né semplice, ma guardando indietro i segnali c'erano tutti. La capacità di trasmettere intensità anche senza parole, la fisicità scenica, la credibilità nei ruoli d'azione. Gloss è stato un trampolino piccolo ma significativo in una carriera che avrebbe trovato il suo apice nell'incarnare Jack Reacher, finalmente fedele alla versione letteraria.

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