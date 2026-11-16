177 giorni Il rapimento di Farouk, dove è stata girata? Sardegna, Campania e il ritratto di un'Italia oscura

Pubblicazione: 16 novembre alle 20:45

Il 15 gennaio 1992, in una villa di Porto Cervo, in Costa Smeralda, si consumò una delle pagine più drammatiche della storia dei sequestri in Italia. Farouk Kassam, un bambino di sette anni, venne strappato alla sua famiglia sotto gli occhi impotenti dei genitori e della sorellina. Non fu un rapimento qualunque: durò 177 giorni, un'eternità che tenne il paese con il fiato sospeso e che mise in crisi le istituzioni stesse. Quella vicenda, che segnò profondamente l'immaginario collettivo italiano degli anni Novanta, torna oggi sugli schermi attraverso la serie Rai diretta da Carlo Carlei, un progetto ambizioso che ricostruisce quei mesi di angoscia e speranza. La famiglia Kassam viveva in Sardegna da tempo, integrata nel tessuto sociale dell'isola. Erano stranieri, ma la Sardegna era diventata casa loro.

Eppure, quella mattina di gennaio, la violenza irruppe nel loro paradiso terrestre, trasformando la quotidianità in un incubo.. Cominciò così una conta spietata: 177 giorni in cui ogni alba portava con sé la domanda se il piccolo fosse ancora vivo, se sarebbe mai tornato. Raccontare questa storia oggi significa confrontarsi con un'epoca in cui i sequestri di persona rappresentavano una piaga sociale, specialmente in. Ma il caso Kassam ebbe una risonanza particolare, amplificata dalla giovane età della vittima e dalla determinazione delle forze dell'ordine nel portare a casa quel bambino.. Le riprese si sono svolte effettivamente in, ma non solo. Dal primo al 4 ottobre 2025, le telecamere hanno catturato l'asprezza della, nel nuorese: Orgosolo, teatro storico di molte vicende legate all'anonima sequestri, ha fornito gli sfondi ai primi ciak. Anche, e Sedilo sono entrati nel mosaico visivo della serie, evocando quell'entroterra impervio dove i sequestratori trovavano rifugio. Dal 6 all'11 ottobre,, dove tutto ebbe inizio. Porto Cervo, con le sue ville affacciate sul mare, rappresentava il contrasto stridente tra ricchezza apparente e vulnerabilità reale. Cannigione, borgo costiero di Arzachena, ha completato la geografia sarda delle location, restituendo l'immagine di un'isola divisa tra lusso turistico e durezza dell'entroterra.

Ma qui arriva un dettaglio che svela quanto sia complessa la macchina di una produzione televisiva: non tutte le scene ambientate in Sardegna sono state girate sull'isola. Una villa privata di via Piane, nel comune sannita di Melizzano, in Campania, è stata utilizzata per due settimane per rappresentare una location sarda. Un espediente produttivo che dimostra come la finzione ricostruisca la realtà attraverso compromessi logistici e artistici, spostando geograficamente ciò che narrativamente deve rimanere ancorato a un luogo preciso. La Campania, del resto, ha avuto un ruolo significativo nelle riprese. Il Vallo di Diano, i monti Alburni e l'area del Tanagro hanno ospitato ciak in comuni come Atena Lucana, Petina, Caggiano e Sicignano degli Alburni, dove piazza Plebiscito, via Caracciolo, il belvedere Britonio e la zona del Santuario dell'Incoronata sono stati trasformati in scenari degli anni Novanta.

: corso Garibaldi, l'arco di Traiano, il rione Triggio, il suggestivo chiostro di Santa Sofia, piazza Santa Sofia, Palazzo Paolo V e via Torre della Catena hanno fornito l'ambientazione necessaria a ricreare l'Italia di trent'anni fa, quella dei telefoni a gettoni, delle auto senza airbag, dei telegiornali che scandivano il passare dei giorni senza notizie di Farouk, capace di alternare paesaggi aspri e claustrofobici a scorci urbani che evocano la dimensione pubblica della vicenda, l'Italia che guardava, commentava, sperava., il luogo del crimine e della prigionia.

La Campania offre la dimensione corale, i volti della gente comune, gli ambienti istituzionali, la quotidianità che continuava mentre Farouk era prigioniero. Resta da chiedersi se il cinema, o meglio la serialità televisiva, possa davvero rendere giustizia a una vicenda così carica di dolore e significato. La risposta, probabilmente, sta nella capacità di non dimenticare. Di non ridurre 177 giorni a un numero, ma di sentire il peso di ogni singolo giorno, di ogni notte passata nell'incertezza, di ogni preghiera sussurrata da una madre e un padre che speravano di riabbracciare il loro bambino. Perché quella non fu solo la storia di Farouk Kassam. Fu la storia di un'Italia che guardava, impotente e sconvolta, e che forse, per la prima volta, capì fino in fondo cosa significhi la parola "sequestro".