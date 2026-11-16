177 Giorni Il rapimento di Farouk, la storia vera della fiction Rai 1: dalla prigionia all'orecchio tagliato

Pubblicazione: 16 novembre alle 20:15

Lunedì 16 novembre segna il debutto televisivo di una delle vicende più dolorose e controverse della cronaca italiana degli anni Novanta. Su Rai 1, in prima serata, prende il via la serie evento 177 Giorni. Il rapimento di Farouk, una produzione Rai Fiction e Bim Produzione che porta sul piccolo schermo una storia che ha segnato profondamente l'opinione pubblica e che molti non hanno mai dimenticato. La notte del 15 gennaio 1992, il piccolo Farouk Kassam viene prelevato dalla villa di famiglia a Porto Cervo, nel cuore della Costa Smeralda. Un rapimento che durerà esattamente 177 giorni e che svelerà il contrasto stridente tra due Sardegne apparentemente inconciliabili: quella del turismo dorato, delle ville da sogno e dello charme internazionale, e quella aspra dell'entroterra barbaricino, teatro storico dei sequestri di persona che hanno insanguinato l'isola per decenni.





La serie, diretta da Carlo Carlei e articolata in tre serate, si basa sul libro Mio figlio Farouk.. Un testo che rappresenta non solo la cronaca dettagliata di sei mesi drammatici, ma anche un'analisi profonda dell'impatto mediatico del caso e dei lati oscuri di una vicenda che tenne l'Italia con il fiato sospeso.. La scelta del cast punta a restituire credibilità e intensità emotiva a una narrazione che non risparmia dettagli sulla durezza della prigionia e sull'angoscia di una famiglia spezzata dall'attesa e dall'incertezza.Carlo Carlei, regista di esperienza nel cinema e nella fiction italiana, ha lavorato per esplorare il profondo divario sociale e geografico che caratterizza la Sardegna.. Dall'altra, la Barbagia, regione interna segnata da tradizioni antiche, povertà endemica e da un codice d'onore che per anni ha alimentato la pratica del sequestro di persona come forma di ribellione e arricchimento., le trattative con i sequestratori e il ruolo dei media, che trasformarono il caso Kassam in un evento seguito quotidianamente da milioni di italiani.

La copertura giornalistica fu massiccia, e non priva di polemiche: ogni dettaglio veniva sviscerato, ogni ipotesi discussa pubblicamente, in un clima di tensione alimentato dalla paura e dall'indignazione collettiva. Presentata alcune settimane fa alla Festa del Cinema di Roma, 177 Giorni. Il rapimento di Farouk ha già suscitato grande interesse, non solo per la portata storica della vicenda, ma anche per la promessa di una narrazione che non cede al sensazionalismo, cercando invece di restituire dignità e verità a una storia vera, fatta di sofferenza reale e di conseguenze che si sono protratte ben oltre la liberazione del bambino.





L'appuntamento è dunque fissato per lunedì 16 novembre su Rai 1 e in streaming su RaiPlay., e per scoprire cosa accadde davvero in quei mesi di prigionia, lontano dai riflettori, nelle pieghe più oscure di una Sardegna divisa tra cartoline patinate e ferite mai del tutto rimarginate.