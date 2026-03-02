28 anni dopo - Il tempio delle ossa riporta alle origini gli zombie di Danny Boyle in modo geniale

Pubblicazione: 02 marzo alle 09:00

Il 2025 è stato l'anno dell'horror al cinema, e buona parte del merito va a due franchise che sono riusciti nell'impresa più difficile: tornare dopo decenni senza tradire se stessi. Final Destination: Bloodlines e 28 anni dopo hanno dimostrato che i sequel possono essere qualcosa di più di operazioni nostalgia confezionate per spremere qualche incasso in più. Possono essere cinema vero, capace di rispettare il passato e guardare avanti con coraggio.



Danny Boyle è tornato dietro la macchina da presa 23 anni dopo aver rivoluzionato il genere zombie con 28 giorni dopo, e lo ha fatto con una consapevolezza rara. Il suo 28 Years Later non si limita a riproporre la formula vincente: la espande, la complica, la ribalta. E se il primo capitolo della nuova trilogia ha riacceso l'interesse globale verso il franchise, è il secondo film, Il tempio delle ossa, diretto da Nia DaCosta, a consolidare definitivamente questa rinascita.



Il tempio delle ossa non è un film di zombie nel senso tradizionale del termine. Come già accadeva nel capostipite del 2002, l'epidemia da virus della rabbia è il pretesto per esplorare altro: la natura umana sotto pressione, la violenza come linguaggio universale, la sottile linea tra sopravvivenza e barbarie. Ma questa volta c'è una novità sostanziale, un elemento narrativo che cambia le carte in tavola e che ha fatto discutere critica e pubblico: uno degli infetti parla.

28 anni dopo: Il tempio delle ossa - 20th Century Fox





Quando Danny Boyle introdusse nel 2002 il concetto di "infetti" invece di zombie classici, stava già riscrivendo le regole del genere. Gli infetti da virus della rabbia non sono morti viventi: sono persone vive, trasformate in macchine di violenza pura, condannate a morire di fame e dolore nel giro di pochi giorni. Non possono nutrirsi di carne infetta, quindi l'isolamento equivale a una condanna a morte. Sono vulnerabili, deboli, consumati dall'interno. Basta aspettare, e il problema si risolve da solo.



Ma 28 anni dopo ha cambiato questa dinamica introducendo gli Alpha, una mutazione del virus che rende alcuni infetti più forti, più resistenti, quasi immortali. Tra questi c'è Samson, interpretato da Chi Lewis-Parry, il personaggio chiave di Il tempio delle ossa. Samson non è solo un Alpha: è un infetto che, sotto l'effetto di un cocktail di oppiacei somministrato dal dottor Ian Kelson, mostra segni di umanità. Emozioni. Pensiero critico. E, in un momento cruciale del film, pronuncia delle parole.



Questo dettaglio, apparentemente piccolo, è in realtà rivoluzionario. Gli infetti del franchise sono sempre stati pura furia, incapaci di qualsiasi forma di comunicazione che non fosse l'urlo disumano e l'aggressione. Samson invece sviluppa una dipendenza dagli oppiacei, e in quello stato alterato non solo smette di essere violento, ma diventa persino capace di interagire. Il dottor Kelson, invece di eliminarlo per pietà, inizia a studiarlo, a passare del tempo con lui. E in quell'interazione nasce qualcosa di inaspettato: la possibilità concreta di una cura.



Qui Il tempio delle ossa recupera un filo narrativo che sembrava perduto. In 28 settimane dopo, il sequel del 2007 spesso sottovalutato, si accennava alla possibilità di un antidoto per il virus. Ma l'introduzione degli Alpha in 28 anni dopo sembrava aver reso quella speranza obsoleta. Come puoi curare qualcosa che è mutato in una forma ancora più letale? Eppure, DaCosta e lo sceneggiatore Alex Garland trovano una via d'uscita narrativa elegante e coerente: umanizzando Samson, il film dimostra che anche gli Alpha possono essere raggiunti, modificati, forse salvati.



Il finale di Il tempio delle ossa conferma che il dottor Kelson ha effettivamente sviluppato una cura per la versione mutata del virus. Non è una promessa vaga, non è un'ipotesi: è un fatto. E questa scoperta restituisce speranza a un franchise che sembrava destinato a raccontare solo declino e disperazione. È un colpo di genio narrativo che bilancia il cinismo intrinseco del mondo post-apocalittico con un barlume di ottimismo, senza scadere nel sentimentalismo.



Ma Il tempio delle ossa non è solo la storia di Samson e della cura. È anche un film sulla violenza umana, quella che non ha bisogno di virus per manifestarsi. Parallelamente all'arco di Samson, il film segue un culto di sopravvissuti che terrorizza le terre devastate con una ferocia che non ha nulla da invidiare agli infetti. Questi fanatici religiosi torturano, scuoiano vivi, uccidono in nome di una visione distorta del mondo. Sono il riflesso oscuro dell'umanità, la prova che il male non ha bisogno di essere contagioso per diffondersi.



Questo dualismo tra l'infetto che ritrova la sua umanità e gli umani che la perdono volontariamente è il cuore pulsante di Il tempio delle ossa. È lo stesso meccanismo narrativo che rendeva 28 giorni dopo così potente: la vera minaccia non sono gli zombie, ma le persone. Il film di Boyle del 2002 si concludeva con Jim, interpretato da Cillian Murphy, che doveva affrontare non gli infetti, ma un gruppo di militari degenerati. Il tempio delle ossa riprende quel tema e lo amplifica, mostrando come, 28 anni dopo l'inizio dell'epidemia, una nuova normalità distorta si sia stabilizzata.



E a proposito di Cillian Murphy: sì, Jim torna. Non in modo centrale, ma in un cameo finale che ha fatto esplodere le sale cinematografiche. Vedere di nuovo Murphy nei panni del personaggio che ha inaugurato il franchise è un momento di pura emozione cinefila, un riconoscimento per i fan storici e un ponte tra passato e futuro. Ma è anche un promemoria: questa storia non è finita.



Il problema è che il box office di Il tempio delle ossa non è stato all'altezza delle aspettative. Nonostante le recensioni entusiastiche e l'accoglienza calorosa della critica, il film ha faticato a replicare il successo commerciale del predecessore. E questo è un problema, perché la storia è palesemente incompiuta. Il finale lascia domande aperte, storyline sospese, possibilità narrative enormi. Se il franchise dovesse fermarsi qui, sarebbe un peccato imperdonabile.



Eppure, al di là dei numeri al botteghino, Il tempio delle ossa ha raggiunto il suo obiettivo principale: dimostrare che 28 anni dopo non è solo nostalgia, ma un universo narrativo vivo, capace di evolversi e sorprendere. Nia DaCosta ha diretto con mano sicura, bilanciando azione, tensione e profondità emotiva. Alex Garland ha scritto una sceneggiatura che rispetta la mitologia del franchise senza esserne schiava. E Danny Boyle, pur non essendo alla regia, ha supervisionato il tutto garantendo coerenza e visione.

