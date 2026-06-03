32 anni dopo T'Appartengo, Ambra Angiolini torna a cantare con un jingle per Dietorelle (e non ce lo saremmo aspettato)

Pubblicazione: 03 giugno alle 13:22

Trentadue anni. Questo il tempo trascorso dall'ultima volta che Ambra Angiolini ha pubblicato un brano musicale inedito. Era il novembre del 1994 quando "T'appartengo" irrompeva nelle classifiche italiane, vendendo 800mila copie, conquistando otto dischi di platino e un disco d'oro, e piazzandosi al sesto posto tra gli album più venduti in Italia. Un fenomeno generazionale che ha segnato la cultura pop degli anni Novanta, trasformando la giovane conduttrice televisiva in un'icona musicale.

Dietorelle - Dietor

Ora, in un momento in cui la nostalgia per quegli anni sembra permeare ogni angolo della cultura italiana,: "Libera". L'annuncio è arrivato direttamente dai suoi canali social: "Il 'Giura' 3.0 di questo jingle è una parola sola: Libera", ha scritto l'attrice e conduttrice, richiamando esplicitamente quella parola-chiave che ha reso immortale "T'appartengo" nella memoria collettiva degli italiani.

Non si tratta però di un ritorno discografico tradizionale. Il brano "Libera" nasce infatti come colonna sonora per uno spot pubblicitario delle caramelle Dietorelle, confermando quella dimensione pop e commerciale che ha sempre caratterizzato la carriera musicale di Ambra. Un approccio che, lungi dall'essere un limite, rappresenta invece una coerenza artistica. Negli anni Novanta i suoi brani erano diventati jingle memorabili, capaci di attraversare le generazioni proprio grazie alla loro immediata riconoscibilità.

Il ritorno di Ambra al canto solleva inevitabilmente domande. Perché proprio ora, dopo oltre tre decenni di assenza dalle scene musicali? La risposta potrebbe risiedere in quel mix di nostalgia e contemporaneità che caratterizza l'attuale panorama culturale italiano. Gli anni Novanta sono tornati prepotentemente di moda, non solo nella musica ma anche nella moda, nel cinema e nella televisione. Ambra Angiolini, che di quel decennio è stata una delle protagoniste assolute,

La sua carriera nel frattempo ha preso direzioni diverse e prestigiose. Dall'esperienza televisiva di "Non è la Rai" che l'ha lanciata, Ambra si è costruita una solida reputazione come attrice di teatro e cinema, vincendo premi importanti e conquistando la stima della critica. Questo ritorno al canto non rappresenta quindi un passo indietro né un tentativo di rivivere glorie passate, ma piuttosto un omaggio consapevole a quella parte della sua storia artistica che ha segnato un'intera generazione. "T'appartengo" non era solo un album, era un fenomeno sociale che attraversava le radio, le televisioni e i walkman di milioni di giovani italiani.

Resta da vedere quale sarà l'accoglienza del pubblico italiano verso questo ritorno musicale. Il panorama è profondamente cambiato rispetto al 1994: lo streaming ha sostituito i CD, i social media hanno trasformato le dinamiche promozionali, e il pubblico stesso ha gusti diversi e frammentati. Tuttavia, la nostalgia è un sentimento potente, e Ambra Angiolini rappresenta un pezzo importante della memoria collettiva di un'intera generazione che oggi ha superato i quarant'anni.

"Libera" potrebbe rivelarsi più di un semplice jingle pubblicitario. Potrebbe essere il primo passo di un ritorno più strutturato alla musica, oppure rimanere un episodio isolato, un regalo nostalgico ai fan di sempre. In entrambi i casi, il messaggio è chiaro, ovvero che dopo trentadue anni di silenzio musicale, Ambra Angiolini è tornata a cantare, e lo fa alle sue condizioni, libera come il titolo del suo nuovo brano suggerisce.