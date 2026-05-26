350mila euro, una giungla e tentazioni continue: torna lo show di Sky che ha fatto esplodere i social l'anno scorso

Pubblicazione: 26 maggio alle 09:30

Basta poco per trasformare uno show televisivo in un piccolo cult. Per esempio, un finale di stagione tra i più discussi della televisione italiana recente, com'è successo lo scorso anno a Money Road - Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy show di Sky, trasmesso anche in streaming su NOW e in chiaro da TV8. In quell'occasione, due dei partecipanti, Yaser e Grazia, avevano scelto di ritirare il doppio della quota spettante, lasciando Alvise e Danielle senza un centesimo nonostante fossero stati tra i più parsimoniosi dell'intero percorso. Un epilogo che ha incendiato i social e che ha reso il programma uno dei fenomeni televisivi più commentati del 2025. E adesso, si replica con la seconda stagione, con lo stesso conduttore, Fabio Caressa, un cast rinnovato e una posta ancora più alta.

Money Road è l'adattamento italiano del format britannico Tempting Fortune di Channel 4, e vede come protagonisti dodici persone comuni che devono percorrere a piedi la giungla malese nel corso di due settimane, restando unite e resistendo alle tentazioni (tutte molto succulente) che si presentano lungo il cammino. Ogni cedimento erode il montepremi collettivo. Quest'anno la cifra di partenza sale a 350mila euro, cinquantamila in più rispetto alla stagione precedente.

La location è l'isola di Langkawi, in Malesia, un ambiente che non lascia spazio alla comodità, con tutto quello che si può immaginare: temperature che sfiorano i 40 gradi, umidità al 98 per cento, fango, insetti, vegetazione fitta e chi più ne ha, più ne metta. Per rendere la vita più difficile ai concorrenti, il percorso di trekking è stato reso ancora più impegnativo, con tappe più lunghe e dislivelli maggiori.

I dodici nuovi partecipanti arrivano da tutta Italia e rappresentano storie e generazioni diverse, dettaglio che potrebbe rivelarsi l’elemento più interessante del programma: Marilina, 41 anni, infermiera di Bologna; Simona, 47 anni, impiegata di Milano; Chiara, 25 anni, freelance di Ancona; Sebastiano, 25 anni, libero professionista milanese; Roberto, 63 anni, traslocatore di Viterbo; Daniele, 51 anni, esperto d'arte milanese; Meryem, 25 anni, content creator napoletana; Adele, 49 anni, ingegnere dell'Aquila; Marco, 42 anni, project planner milanese; Riccardo, 22 anni, volontario del servizio civile di Sammichele di Bari; Fabrizio, 34 anni, commesso milanese; e Luana, 41 anni, imprenditrice bresciana.

Fabio Caressa conduce Money Road 2 - Ufficio Stampa Sky

Tra le novità di questa edizione, il ruolo della Guida della Compagnia è stato reso ancora più importante: spetterà alla figura scelta collettivamente prendere decisioni che pesano su tutti. Ritorna anche lo sportello ATM nel mezzo della giungla, che offre ai singoli la possibilità di sottrarre denaro al gruppo spesso all'insaputa degli altri (una vera tentazione, insomma). A rendere tutto ancora più insidioso ci penseranno due ospiti speciali, Orietta Berti e Alessandro Borghese.

La prima stagione, trasmessa tra maggio e luglio 2025, aveva raggiunto una total audience settimanale di oltre un milione e seicentomila spettatori. Il finale aveva fatto discutere proprio per quella logica implacabile del gioco che in molti hanno considerato una specie di. Chi aveva sacrificato di più si era ritrovato a mani vuote, mentre chi aveva ceduto alle tentazioni era riuscito a portare a casa la cifra maggiore. È la vita, si dirà, ma rischia di essere crudele.