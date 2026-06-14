5 film con Tony Servillo da vedere su Netflix: i titoli da non perdere, dall'inizio della sua carriera ai giorni nostri

Pubblicazione: 14 giugno alle 10:45

Quando si parla di grandi interpreti del cinema italiano contemporaneo, il nome di Tony Servillo occupa senza dubbio un posto d'onore. Attore versatile, intenso e capace di passare dal dramma alla commedia con straordinaria naturalezza, nel corso della sua carriera ha regalato interpretazioni diventate iconiche. Per chi desidera apprezzare il suo talento, Netflix offre alcuni titoli imperdibili che mettono in luce le diverse sfaccettature della sua recitazione. Di seguito 5 film con Tony Servillo da vedere subito sulla popolare piattaforma streaming.

1. Il Divo (2008)

Considerato uno dei capolavori del cinema italiano degli ultimi vent'anni, "Il Divo" racconta la controversa figura di Giulio Andreotti attraverso la regia visionaria di Paolo Sorrentino. Tony Servillo offre una performance magistrale, trasformandosi completamente nello storico politico italiano. Un film intenso, ironico e affascinante che ha conquistato pubblico e critica a livello internazionale. Il film esplora le contraddizioni del potere con uno stile visivo pop e graffiante. La trasformazione fisica e psicologica di Servillo in questa pellicola è impressionante.

2. La stranezza (2022)

Diretto da Roberto Andò, "La stranezza" è una brillante commedia ambientata negli anni Venti che immagina un incontro tra Luigi Pirandello e due eccentrici teatranti siciliani. Servillo interpreta il celebre scrittore con eleganza e profondità, dando vita a un personaggio sfaccettato che riflette sul rapporto tra realtà e finzione. Un'opera intelligente e coinvolgente che ha riscosso un notevole successo nelle sale italiane.

3. Adagio (2023)

Tra i film italiani più interessanti degli ultimi anni, "Adagio" mescola thriller, noir e dramma umano in una Roma oscura e decadente. Tony Servillo è parte di un cast di altissimo livello e contribuisce a costruire un racconto teso e ricco di sfumature. Una visione consigliata a chi ama le storie criminali dal forte impatto emotivo. Una pellicola che merita di essere vista e che invita alla riflessione anche dopo i titoli di coda.

4. L'abbaglio (2025)

In questo film storico ambientato durante l'impresa dei Mille, Servillo affianca Salvatore Ficarra e Valentino Picone in una narrazione che intreccia avventura, ironia e riflessione storica. "L'abbaglio" offre uno sguardo originale su uno dei momenti più importanti del Risorgimento italiano, arricchito dalla presenza scenica e dal carisma dell'attore campano. Ambientato in un contesto d'epoca tra rivolte politiche e vicende militari, il film mette in mostra la versatilità di Servillo nel sapersi destreggiare tra i toni del dramedy e del grande racconto storico, supportato da un cast privilegiato.

5. L'uomo del labirinto (2019)

Thriller cupo, labirintico e dalle atmosfere hollywoodiane, "L'Uomo del labirinto" è un film del 2019 diretto da Donato Carrisi. Servillo interpreta il dottor Green, un profiler incaricato di interrogare una ragazza fuggita dopo quindici anni di prigionia in un labirinto sotterraneo. Al suo fianco troviamo un pilastro del cinema internazionale come Dustin Hoffman. Pellicola prestigiosa, caratterizzata da diversi colpi scena e da misteri psicologici che coinvolgono lo spettatore sin dalle prime scene.

Tony Servillo rappresenta una delle eccellenze del cinema italiano contemporaneo. Ogni sua interpretazione è caratterizzata da una straordinaria capacità di entrare nell'anima dei personaggi, rendendoli credibili e memorabili. Dai biopic politici alle commedie d'autore, passando per i thriller e i drammi intimisti, i film disponibili su Netflix offrono un perfetto punto di partenza per conoscere il talento di un attore che continua a lasciare il segno nel panorama cinematografico internazionale.