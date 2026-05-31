6 anni sotto copertura nella mafia e un'amicizia tradita: stasera in TV, il cult con Al Pacino e Johnny Depp

Pubblicazione: 31 maggio alle 15:40

C'è un film che ha raccontato uno dei capitoli più straordinari e tragici della lotta alla mafia americana, una storia dove il confine tra bene e male si dissolve nella nebbia delle relazioni umane. Donnie Brasco non è soltanto un thriller poliziesco: è il ritratto di un'amicizia impossibile, nata sotto il segno della menzogna e destinata a un epilogo devastante.



Diretto nel 1997 da Mike Newell, il film si basa sulla vicenda autentica di Joe Pistone, agente dell'FBI che per sei anni ha vissuto sotto copertura infiltrandosi nelle famiglie mafiose di New York. Con il nome fittizio di Donnie Brasco, spacciandosi per esperto di pietre preziose, Pistone è riuscito a penetrare nel cuore di Cosa Nostra, arrivando a un passo dai vertici dell'organizzazione criminale.



La pellicola mette in scena il rapporto che si sviluppa tra Donnie e Benjamin "Lefty" Ruggiero, interpretato magistralmente da Al Pacino. Lefty è un soldato di lungo corso, uno che ha servito la famiglia per decenni senza mai ottenere il riconoscimento che sente di meritare. Quando il boss viene arrestato, la sua speranza di "fare carriera" nella gerarchia mafiosa sembra definitivamente tramontata. In Donnie, questo gangster consumato dagli anni e dalle delusioni vede una possibilità di riscatto, qualcuno da guidare e proteggere, quasi un figlio.

Johnny Depp costruisce il personaggio di Donnie Brasco con una precisione chirurgica, mostrando la progressiva erosione della sua identità. L'agente federale che doveva semplicemente raccogliere prove si trova intrappolato in una ragnatela di affetti autentici. Lefty non è solo un criminale da arrestare: è un uomo che gli ha aperto la porta del suo mondo, che si è fidato di lui, che ha investito su di lui le sue ultime speranze.



Il cast del film include anche Michael Madsen, Bruno Kirby, James Russo e Anne Heche, in una produzione americana della durata di 127 minuti che bilancia con sapienza tensione criminale e dramma psicologico. Mike Newell, regista britannico che aveva già dimostrato la sua capacità di gestire narrazioni complesse, orchestra una storia dove ogni scena aggiunge un mattone al muro che separa Donnie dalla sua vita reale e dalla sua famiglia.



La forza drammatica di Donnie Brasco risiede proprio in questa consapevolezza crescente: Joe Pistone sa che ogni passo avanti nella sua missione equivale a firmare la condanna a morte di Lefty. Nella cultura mafiosa, chi introduce un infiltrato nell'organizzazione paga con la vita. L'amicizia, per quanto sincera da entrambe le parti, è stata costruita su una bugia che non può avere lieto fine.

Il film esplora anche il prezzo personale dell'operazione under cover. La moglie di Joe, interpretata dalla Heche, vede il marito allontanarsi sempre di più, assorbito da una vita parallela che sta divorando quella reale. Le scene familiari fanno da contrappunto al mondo criminale, mostrando come l'infiltrazione non distrugga solo i mafiosi, ma anche chi li combatte.



Quando nel 1981 l'operazione si conclude, Joe Pistone può finalmente tornare alla sua identità. Le informazioni raccolte portano a oltre duecento incriminazioni e cento condanne. Ma Lefty Ruggiero, convocato per quello che sa essere un incontro fatale, scompare dalla circolazione sapendo di essere un uomo morto. Il film lascia volutamente in sospeso il suo destino, anche se la storia vera racconta che Lefty morì di cancro nel 1994, avendo miracolosamente evitato l'esecuzione grazie all'intervento di alcuni capi che riconobbero come anche lui fosse stato ingannato.



Donnie Brasco va in onda stasera, su Cine34 alle 21:15 e offrirà agli spettatori l'opportunità di immergersi in una delle narrazioni più potenti sul tema dell'identità, della lealtà e del tradimento. Un film che, quasi trent'anni dopo la sua uscita, continua a interrogarci su quanto siamo disposti a sacrificare per restare fedeli a ciò in cui crediamo, e su quale sia il vero costo della giustizia quando passa attraverso la distruzione di legami umani autentici, anche se nati nell'illegalità.