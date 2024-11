8 Sotto un Tetto: Jaleel White svela perché si è rifiutato di riprendere il ruolo di Steve Urkel in un reboot

Jaleel White, interprete di Steve Urkel nella sitcom degli anni '90, ha spiegato perché ha rifiutato un'offerta di recitare in un reboot di 8 Sotto un tetto.

Penso che Le amiche di mamma abbia avuto la possibilità di essere realizzato perché aveva un qualcosa di sentimentale, un po' 'vanigliato' che fanno ed è molto in stile Hallmark, se devo essere onesto, ed è un vantaggio per Candace Cameron Bure. Ed è meraviglioso, ma non avremmo potuto farla franca con lo stesso tipo di umorismo.