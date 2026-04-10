9 anni dopo, il flop divisivo di Ridley Scott conquista lo streaming: è un successo inaspettato

Pubblicazione: 10 aprile alle 07:00

A nove anni dal suo debutto, Alien: Covenant di Ridley Scott, che all’epoca fu accolto con critiche contrastanti e non raggiunse il successo sperato al botteghino, sta vivendo una seconda vita sullo streaming. In un 2026 in cui l’universo di Alien continua ad affascinare e a dividere il pubblico, la pellicola ha trovato un nuovo spazio inaspettato, diventando un successo su piattaforme come HBO Max.

Un flop al botteghino, ma un successo sul piccolo schermo

Quando Alien: Covenant uscì nel 2017, le aspettative erano alte. Il ritorno di Ridley Scott alla saga che aveva lanciato nel 1979, con una prequel che sembrava promettere risposte alle domande lasciate in Prometheus, non riuscì però a soddisfare completamente i fan e la critica. Sebbene avesse una produzione sontuosa e un cast di tutto rispetto, il film si scontrò con una serie di critiche che riguardavano soprattutto la sua narrazione, che sembrava più orientata a shock visivi che a un approfondimento vero e proprio dei temi esistenti nella saga. La sua performance al botteghino fu considerata un flop, con risultati inferiori a quelli delle aspettative iniziali.

Il fascino delle domande senza risposta

Eppure, con il passare degli anni, qualcosa è cambiato. Quando il film è approdato su piattaforme di streaming come HBO Max,. Ciò che inizialmente sembrava un'opera confusa e divisiva, è stato riesaminato da una nuova generazione di spettatori, che l’ha apprezzato sotto una luce diversa. La narrazione complessa e i temi filosofici, che avevano suscitato polemiche all’uscita, sono stati riconsiderati, e il film ha finalmente trovato il suo posto nel cuore di chi ama la scienza fiction più audace.

Una delle ragioni principali per cui Alien: Covenant ha ricevuto una seconda vita sullo streaming è la sua natura enigmatica e il suo rifiuto di offrire risposte facili. Il film lascia molto spazio all’interpretazione, e questo, invece di essere un limite, è diventato un punto di forza per il pubblico moderno. La scelta di Ridley Scott di affrontare temi complessi come la creazione e il destino dell'umanità, attraverso figure come l’androide David, ha permesso al film di farsi largo tra i fan più devoti alla saga.

A distanza di anni, molti lo hanno rivalutato come un film che non cerca di offrire una storia facile, ma che vuole spingere lo spettatore a riflettere sul destino, la creazione e la vita. I dilemmi morali e le domande sulla natura dell’essere umano sono rimasti vivi, e grazie alla profondità della sceneggiatura e all’intensità delle performance, il film ha trovato un pubblico che non aveva inizialmente apprezzato il suo approccio.

L’evoluzione della saga e il ritorno di Ridley Scott

Non solo il film ha trovato una nuova vita, ma anche l’intera saga di Alien ha vissuto un ritorno di popolarità, soprattutto grazie alle serie TV e ai nuovi sviluppi in cantiere. L’interesse per Alien: Covenant è cresciuto anche grazie ai nuovi progetti legati al franchise, che continuano a esplorare il mondo oscuro e inquietante creato da Scott. La serie di streaming, che ha approfondito alcuni degli aspetti più oscuri della saga, ha dato nuova linfa alla conversazione intorno ai temi trattati nel film del 2017.

Inoltre, il ritorno di Ridley Scott, con il suo approccio visivamente mozzafiato e filosoficamente audace, ha confermato quanto il suo lavoro in Alien: Covenant abbia influito sul panorama sci-fi contemporaneo. Nonostante le difficoltà iniziali, il film è stato un tassello fondamentale per la saga, fungendo da ponte tra il passato e il futuro del franchise.

La seconda vita dei flop

In un’era in cui i flop al botteghino trovano nuove occasioni sui servizi di streaming, Alien: Covenant è la dimostrazione che una pellicola non deve essere necessariamente un successo immediato per essere apprezzata nel lungo periodo. Con il passare del tempo, ciò che in un primo momento può sembrare un errore narrativo o una scommessa fallita può trasformarsi in una visione che stimola dibattiti e nuove interpretazioni.

Non è solo un film di paura e azione, ma una riflessione più profonda sulle nostre paure, sulla nostra esistenza e sulla creazione. Se a suo tempo non è stato capito da tutti, oggi ha trovato il suo posto nel cuore degli appassionati di scienza fiction, diventando un successo che nessuno si aspettava.

Immagini: Copyright by Twentieth Century Fox and other relevant production studios and distributors