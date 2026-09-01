A 85 anni, l'attrice di Melrose Place sbarca sul noto sito per adulti: guadagni a sei cifre in un mese

Pubblicazione: 01 settembre alle 09:15

A 85 anni Donna Mills ha deciso di sperimentare qualcosa di completamente nuovo. E a giudicare dai primi risultati, la scelta sembra aver funzionato decisamente meglio di quanto ci si potesse aspettare. L'attrice americana, conosciuta soprattutto per aver interpretato Abby Cunningham in California (Knots Landing), ha aperto il suo profilo su una piattaforma per adulti il 30 luglio 2026. Meno di un mese dopo, la pagina avrebbe già generato guadagni nell'ordine delle sei cifre.

A rivelarlo è stato, CEO di Creators Inc., società che segue Mills nella sua nuova avventura digitale. Durante il podcast dell'azienda, Bachman ha spiegato che l'attrice sta ottenendo risultati molto importanti e ha parlato di “many six figures”, senza però rendere pubblica una cifra esatta. Un risultato ancora più curioso considerando chenon ha scelto una piattaforma di questo tipo per pubblicare contenuti di un certo tipo.

L'idea alla base del suo profilo è molto diversa: mostrare ai fan quella parte della propria vita che per decenni è rimasta lontana dalle telecamere. Foto e video esclusivi, momenti quotidiani, ricordi dietro le quinte e soprattutto la possibilità di avere un rapporto più diretto con le persone che la seguono. Mills ha raccontato che il cambiamento rispetto agli anni della sua maggiore popolarità è enorme. Negli anni Ottanta e Novanta il pubblico conosceva essenzialmente ciò che vedeva sullo schermo o leggeva sulle riviste, mentre oggi i fan vogliono sapere come trascorre una normale giornata a casa, vedere gli ambienti in cui vive e conoscere aspetti molto più personali della sua quotidianità.

Ed è proprio questa curiosità che, secondo l'attrice, starebbe alimentando il successo del suo profilo. La parte più sorprendente della storia è che, fino a pochissimo tempo fa, Mills non sapeva neppure bene cosa fossero le piattaforme per adulti che vanno per la maggiore in questi anni. Quando le venne proposto di aprire un account, fu lei stessa a chiedere al proprio agente di cosa si trattasse. Le venne spiegato che la piattaforma era nota soprattutto per i contenuti destinati a un pubblico adulto, ma durante gli incontri successivi le fu chiarito un punto fondamentale: avrebbe potuto utilizzarla esattamente come desiderava, senza alcun obbligo di mostrarsi in modo provocante.

A quel punto l'attrice ha deciso di provarci.dell'immagine che l'ha accompagnata durante la sua carriera. Ha raccontato di possedere numerose fotografie realizzate anni fa, alcune delle quali non sono mai state pubblicate. Del resto, giocare con quell'immagine non è qualcosa di completamente nuovo per lei. Negli aposò anche per note riviste per adulti, ma impose limiti molto precisi: voleva fotografie sensuali senza mostrare completamente il proprio corpo. Una decisione che, come ha raccontato recentemente, le costò inizialmente la copertina della rivista, arrivata soltanto successivamente.

Ma le piattaforme di oggi le permettono di stabilire personalmente dove tracciare quel confine. E i fan hanno già iniziato a metterne alla prova la disponibilità con richieste piuttosto particolari. Una delle più curiose riguarda il vigneto dell'attrice. Un abbonato le ha chiesto di realizzare un video mentre pesta l'uva con i piedi. Mills non solo non si è scandalizzata, ma ha promesso di realizzarlo. Ha già provato persino a girarlo da sola, salvo scoprire che filmarsi mentre si pesta contemporaneamente l'uva è più complicato del previsto.

Ha quindi assicurato che lo farà nuovamente con l'aiuto necessario per realizzare il video come si deve. A rendere particolare l'intera operazione è anche il modo in cui Mills parla della propria età. Quando ha compiuto 85 anni, l'attrice ha raccontato di essersi chiesta se fosse ormai diventata “anziana”. La risposta che si è data è stata piuttosto netta: non si sente tale e non vuole comportarsi come se esistesse un'età oltre la quale sia necessario smettere di sperimentare.

Non è un atteggiamento completamente nuovo. Nei mesi scorsi aveva già risposto pubblicamente a chi sosteneva che, ricordando che lo stile non ha una data di scadenza. La sua carriera, d'altronde, attraversa oltre mezzo secolo di televisione.e raggiunse la popolarità internazionale soprattutto grazie a Knots Landing, spin-off di Dallas trasmesso per 14 stagioni tra il 1979 e il 1993. Nei panni di Abby Cunningham rimase uno dei volti simbolo della serie per gran parte degli anni Ottanta.

In seguito si prese anche una lunghissima pausa dalla recitazione per crescere la figlia Chloe, adottata nel 1994, prima di tornare davanti alla macchina da presa. Negli ultimi anni è apparsa tra l'altro in General Hospital e nel film Nope di Jordan Peele. Adesso, dopo decenni trascorsi tra cinema e televisione, Donna Mills sembra aver trovato un pubblico completamente nuovo senza dover rinnegare quello che la segue dai tempi di Knots Landing.

E il dato forse più curioso è proprio questo: a 85 anni è riuscita a trasformare una piattaforma di cui fino a poco tempo fa ignorava persino il funzionamento in un'attività capace di generare guadagni a sei cifre in meno di un mese. Senza cambiare completamente immagine e, soprattutto, decidendo personalmente cosa mostrare e cosa tenere per sé.