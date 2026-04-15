A Knight of the Seven Kingdoms 2, brutte notizie per i fan: riprese interrotte (per cause di forza maggiore)

Pubblicazione: 15 aprile alle 12:00

La produzione della seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms, uno degli spin-off più acclamati dell'universo di Game of Thrones, si trova in una situazione critica. Le riprese sono state interrotte a causa di un evento meteorologico eccezionale che ha colpito le location spagnole scelte per dare vita al mondo di Westeros.



La produzione della stagione due era iniziata regolarmente a Belfast, in Irlanda, sfruttando le infrastrutture e l'esperienza acquisita durante gli anni di Game of Thrones. Tuttavia, per catturare paesaggi più vicini alla visione dei romanzi di Martin, il team di produzione aveva deciso di trasferire parte delle riprese a Gran Canaria, in Spagna. L'arcipelago delle Canarie offre infatti scenari naturali unici, già utilizzati in passato per alcune location della serie madre.



Ma è proprio qui che la natura ha presentato il conto in modo imprevedibile. La tempesta Therese ha provocato piogge torrenziali che non si verificavano nell'area da almeno quindici anni. L'eccezionalità dell'evento non va sottovalutata: stiamo parlando di precipitazioni che hanno letteralmente sommerso zone abitualmente aride o semi-aride, trasformando il paesaggio in poche ore.

A Knight of the Seven Kingdoms - HBO

Le conseguenze più gravi si sono registrate presso la diga di Las Niñas, dove si sono verificate inondazioni severe e danni strutturali. La zona, scelta probabilmente per le sue caratteristiche paesaggistiche drammatiche e la varietà di scenari naturali, si è trasformata in un'area impraticabile per una troupe cinematografica. Quando si lavora con centinaia di persone, attrezzature del valore di milioni di dollari e la necessità di garantire la sicurezza di cast e crew, un evento del genere non lascia alternative.



HBO non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla cancellazione delle riprese. Il silenzio della major potrebbe indicare che si stanno valutando diverse opzioni: un semplice rinvio delle riprese, la ricerca di location alternative o, nel peggiore dei casi, una riprogrammazione più sostanziale della produzione.



L'impatto di questo contrattempo sulla tabella di marcia complessiva della serie resta da valutare. Le produzioni televisive moderne, specialmente quelle di questo calibro, operano su cronoprogrammi serrati dove ogni ritardo ha effetti a cascata: dalla post-produzione al montaggio, dalla colonna sonora agli effetti visivi, fino alla pianificazione delle strategie di marketing e delle date di uscita.

A Knight of the Seven Kingdoms - HBO

Resta da vedere come HBO gestirà questa situazione. Il network ha dimostrato in passato di essere disposto a investire risorse significative per mantenere alta la qualità delle produzioni legate a Game of Thrones, come dimostrano House of the Dragon e lo stesso A Knight of the Seven Kingdoms. È probabile che, superata l'emergenza meteorologica, la produzione troverà soluzioni alternative per portare a termine le riprese senza compromettere la visione artistica del progetto.