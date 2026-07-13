A New Dawn: pubblicata la prima clip italiana del film anime di Yoshitoshi Shinomiya, premiato ad Annecy

Pubblicazione: 13 luglio alle 19:12

Dopo il passaggio alla 76ª Berlinale e il Premio della Giuria conquistato ad Annecy, A New Dawn si prepara ad arrivare anche nei cinema italiani. In vista dell'uscita evento, prevista dal 23 al 29 luglio grazie a Dynit e Adler Entertainment, è stata pubblicata la prima clip italiana del lungometraggio d'esordio di Yoshitoshi Shinomiya, artista già noto agli appassionati per il suo lavoro nei flashback di Your Name..

è noto per aver realizzato i flashback die aver diretto il cortometraggio. Con Afirma il suo primo lungometraggio, un'opera che riflette sul rapporto tra tradizione e progresso attraverso una storia intima e profondamente legata al paesaggio giapponese. La clip mostra uno dei momenti più significativi del film, in cuisi ritrovano davanti alla vecchia fabbrica di fuochi d'artificio che ha segnato la loro infanzia.

Il loro obiettivo è realizzare lo Shuhari, un fuoco artificiale leggendario capace di rappresentare l'armonia dell'universo, prima che il luogo venga definitivamente demolito. L'idea del film nasce da un episodio realmente vissuto dal regista durante un viaggio con il figlio, quando il bambino scambiò un'enorme distesa di pannelli solari per il mare. Da quella suggestione è nata una riflessione sulla trasformazione del territorio giapponese dopo il terremoto e lo tsunami del 2011, sulla gentrificazione e sulla progressiva scomparsa di luoghi e tradizioni.

Dal punto di vista artistico,, stop motion, clay animation, acquerelli e tecniche analogiche, dando vita a uno stile visivo unico che richiama la pittura e l'artigianato. Nella, rinomata per la sua spettacolare fabbrica di fuochi d'artificio, vive Keitaro Tatewaki, che sogna di diventare un giorno un pirotecnico. Dopo aver perso il padre in un incidente, trascorre le sue giornate insieme agli, cercando di preservare il prezioso mestiere tramandato da generazioni.

Il loro equilibrio viene però sconvolto quando arriva il progetto di trasformare l'area in un moderno complesso turistico. Per salvare la fabbrica, i tre amici decidono di realizzare lo Shuhari, il leggendario fuoco artificiale capace di illuminare il cielo come nessun altro. A New Dawn arriverà nei cinema italiani dal 23 al 29 luglio nell'ambito della rassegna Animagine, organizzata da Dynit e Adler Entertainment.