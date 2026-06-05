A Quiet Place 3: le prime immagini dal set mostrano Cillian Murphy in fuga (ma questa volta non è solo)

Pubblicazione: 05 giugno alle 12:53

Il silenzio più terrificante del cinema sta per tornare, e Cillian Murphy è pronto a riaffrontare gli alieni ciechi che hanno terrorizzato il mondo di A Quiet Place. Nuove foto dal set di A Quiet Place Part III rivelano il ritorno dell'attore premio Oscar nel ruolo di Emmett, il sopravvissuto indurito che aveva conquistato il pubblico nel secondo capitolo della saga. Ma questa volta non è solo: accanto a lui corre Jack O'Connell, in un'immagine che promette azione e tensione.



Le fotografie, emerse a poco più di un anno dall'uscita italiana prevista per il 9 luglio 2027, mostrano Murphy e O'Connell in corsa lungo un edificio marrone, entrambi equipaggiati con attrezzature da sopravvivenza. Stanno fuggendo dagli alieni o semplicemente cercando di raggiungere un rifugio sicuro? La risposta rimane un mistero, ma l'intensità della scena è palpabile. Questi scatti arrivano circa un mese dopo l'inizio ufficiale delle riprese principali, confermando che il progetto procede speditamente sotto la regia di John Krasinski, che torna dietro la macchina da presa dopo il successo dei primi due capitoli. Il regista ha anche scritto la sceneggiatura in solitaria, mantenendo il controllo creativo su un franchise che ha ridefinito l'horror moderno.



Il ritorno di Emmett era atteso dai fan sin dalla conclusione di A Quiet Place Part II. Verso la fine del film, il personaggio di Murphy si trovava sulla misteriosa isola che ospitava una colonia di sopravvissuti, fuggito dalla terraferma insieme a Regan Abbott, interpretata da Millicent Simmonds. La figlia di Lee ed Evelyn aveva appena scoperto che il segnale emesso dal suo impianto cocleare poteva indebolire gli alieni, trasformando la sua disabilità nella chiave per la salvezza dell'umanità.

Cillian Murphy and Jack O'Connell on the set of 'A Quiet Place III' on June 4, 2026 in New York City. pic.twitter.com/zEB11rurdQ — michi³⁰ᴵ⁰⁷ (@gofckapineapple) June 4, 2026

La scena culminante mostrava Emmett osservare Regan mentre la ragazza utilizzava questa arma improbabile per neutralizzare e poi uccidere la creatura che li stava cacciando. Ma il colpo di genio era stato lasciare l'impianto attivo vicino a una radio, trasmettendo il segnale letale a chiunque si sintonizzasse su quella frequenza. Un'arma distribuita, democratizzata, che permetteva anche a Marcus, il fratello di Regan, e a loro madre Evelyn di scampare a un destino simile sulla terraferma, salvando anche il neonato figlio di Emmett.



Jack O'Connell interpreta un soldato nel nuovo capitolo, anche se la sua identità specifica rimane avvolta nel mistero. L'attore britannico ha recentemente lavorato in Sinners e nei primi due film della trilogia di 28 anni dopo, dimostrando di saper navigare nei territori più oscuri del genere. La sua presenza accanto a Murphy suggerisce un'alleanza cruciale, forse militare, nella lotta contro gli invasori extraterrestri. Il cast di A Quiet Place Part III si arricchisce anche di altri volti nuovi. Katy O'Brian, vista in Love Lies Bleeding, e Jason Clarke di A House of Dynamite si sono uniti al progetto in ruoli ancora non rivelati. Questa strategia di segretezza alimenta la speculazione e mantiene alta l'aspettativa, una mossa ormai collaudata per franchise che prosperano sul mistero e sulla tensione.



Krasinski ha annunciato il cast completo a marzo, in un'occasione che sembrava contenere un indizio importante: questo potrebbe essere il capitolo finale della saga principale. Il termine "Part III" e alcune dichiarazioni criptiche del regista lasciano intendere che la storia degli Abbott e dei sopravvissuti che abbiamo imparato a conoscere potrebbe trovare una conclusione definitiva. Non si sa ancora quanto tempo sia trascorso tra A Quiet Place Part II e questo nuovo capitolo. La timeline è un elemento cruciale in un mondo dove ogni giorno di sopravvivenza rappresenta una vittoria contro creature praticamente invincibili. L'aspetto di Murphy e O'Connell, il loro equipaggiamento, potrebbero offrire indizi sulla direzione temporale della narrazione.





Le foto dal set mostrano un uomo ancora in movimento, ancora in fuga o in missione. Murphy porta con sé l'intensità che lo ha reso uno degli attori più apprezzati della sua generazione, e la sua collaborazione con O'Connell promette dinamiche interessanti. Due sopravvissuti, due strategie, un unico obiettivo: restare vivi in un mondo dove un singolo suono può significare la morte.