A Quiet Place Parte III: la star di Sinners conferma una teoria sul legame tra il suo personaggio e quello di Cillian Murphy

Pubblicazione: 23 ottobre alle 19:15

Il franchise di A Quiet Place continua a espandersi e a sorprendere. Dopo il successo clamoroso del primo capitolo nel 2018, che ha incassato oltre 341 milioni di dollari in tutto il mondo, e i seguiti che hanno consolidato la saga come uno dei pilastri del cinema horror contemporaneo, A Quiet Place Part III si prepara ad arricchire ulteriormente la mitologia dell'universo creato da John Krasinski. E lo fa con una rivelazione che conferma le speculazioni dei fan più attenti: Jack O'Connell e Cillian Murphy interpreteranno due fratelli.

"A Quiet Place è stato come stare in famiglia. Si tratta di famiglia, ovviamente. Ci sono John Krasinski ed Emily Blunt, e Cillian e io interpretiamo fratelli. C'era davvero un'atmosfera familiare in quel progetto. È stato fantastico. Ma l'horror sta esplodendo. La gente si presenta per l'horror. Quindi è fantastico." -Jack O'Connell a Collider

La notizia arriva direttamente da O'Connell, che durante un'intervista rilasciata a Collider al Newport Beach Film Festival ha confermato il legame tra i due personaggi. L'attore britannico, reduce dai successi didi Ryan Coogler edi Nia DaCosta, entrambi tradel 2025 e del 2026, ha descritto l'atmosfera sul set con parole che rivelano quantosia centrale non solo nella trama, ma anchedel film.

La conferma apre scenari narrativi affascinanti. Nel secondo capitolo, Emmett, il personaggio interpretato da Murphy, viene presentato come un sopravvissuto solitario che ha perso moglie e figli durante l'invasione delle creature. Rifugiato in una struttura industriale abbandonata, inizialmente rifiuta di aiutare Evelyn Abbott e i suoi figli, convinto che non ci sia più speranza per l'umanità. Ma il percorso del personaggio evolve: alla fine di A Quiet Place Part II, Emmett sviluppa un legame profondo con Regan Abbott, interpretata da Millicent Simmonds, unendosi alla ricerca di un modo per combattere i mostri sensibili ai suoni.

A Quiet Place: part 2 - Paramount Pictures

L'introduzione del fratello di Emmett promette di aggiungere una nuova dimensione emotiva a un personaggio già complesso. Sono rimasti in contatto dopo l'invasione o sono stati separati per anni? E soprattutto, come reagirà Emmett alla possibilità di ritrovare un membro della sua famiglia dopo aver perso tutto? Sono domande che potrebbero ridefinire il suo arco narrativo, esplorando lati inediti del suo passato e delle sue motivazioni.

A Quiet Place: part 2 - Paramount Pictures

Jack O'Connell, del resto,. La sua performance in, che ha ricevuto ben 16 nomination all'ultima cerimonia dei Oscar, ha dimostratodi portarea personaggi complessi. La sua presenza inha ulteriormente consolidato la sua reputazione comedella sua generazione, capace di muoversi con disinvoltura tra blockbuster e cinema d'autore.

La scelta di approfondire i legami familiari attraverso il rapporto tra i due fratelli interpretati da Murphy e O'Connell rispecchia il DNA del franchise. Fin dal primo film, A Quiet Place ha fatto della famiglia il suo nucleo tematico, esplorando come i legami di sangue possano resistere e rafforzarsi di fronte alla minaccia esistenziale. In un mondo dove ogni suono può significare la morte, la comunicazione non verbale, la fiducia reciproca e il sacrificio diventano gli strumenti di sopravvivenza più preziosi.

L'uscita di A Quiet Place Part III è prevista per il 30 luglio 2027. Un'attesa non breve, ma che promette di essere ripagata con un capitolo che potrebbe ridefinire ancora una volta i confini di una saga che ha saputo reinventare il cinema horror contemporaneo, trasformando il silenzio in una delle armi narrative più potenti degli ultimi anni.