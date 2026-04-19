A Quiet Place sta per tornare: ecco quando vedremo al cinema il terzo capitolo

Pubblicazione: 19 aprile alle 08:45

La famiglia Abbott sta ufficialmente per tornare sul grande schermo. Paramount Pictures ha confermato che A Quiet Place Part 3 arriverà nelle sale il 30 luglio 2027, portando con sé l'ambiziosa promessa che sarà il capitolo più grande dell'intera saga. A rivelarlo è stato lo stesso John Krasinski durante la presentazione della major al CinemaCon 2026, evento tenutosi giovedì 16 aprile a Las Vegas.



In un videomessaggio mostrato alla platea dell'industria cinematografica, il regista, sceneggiatore e produttore ha confermato di essere attualmente immerso nella pre-produzione del terzo capitolo, lasciando intendere che l'inizio delle riprese è ormai imminente. Sebbene Paramount non abbia ancora ufficializzato una timeline produttiva precisa, le aspettative puntano a un avvio della lavorazione entro i prossimi due mesi.



La notizia più intrigante resta però quella dichiarazione: A Quiet Place Part 3 sarà più grande dei precedenti. Ma cosa significa esattamente per un franchise che ha già dimostrato di saper evolvere la propria formula narrativa mantenendo un'identità riconoscibile. Il primo film, uscito nel 2018, ha conquistato pubblico e critica con la sua tensione claustrofobica e il ritratto intimo di una famiglia in lotta per la sopravvivenza. Il sequel del 2021 ha espanso il mondo narrativo, introducendo nuovi personaggi e mostrando altri sopravvissuti. Ora, con questa terza iterazione, Krasinski sembra voler fare un ulteriore salto di scala.

Una scena di A Quiet Place Giorno 1, fonte: Paramount Pictures





Il cast principale tornerà al completo. Emily Blunt riprenderà il ruolo di Evelyn Abbott, mentre Noah Jupe e Millicent Simmonds saranno nuovamente Marcus e Regan, i figli che nel secondo capitolo hanno dimostrato un coraggio e una determinazione crescenti. Cillian Murphy, fresco di successo globale con Oppenheimer, tornerà nei panni di Emmett, il vicino di casa della famiglia Abbott diventato alleato fondamentale nella loro battaglia contro le creature aliene. Krasinski ha anche confermato l'ingresso di tre nuovi volti: Jack O'Connell, visto di recente in Sinners, Jason Clarke, noto per Pet Sematary, e Katy O'Brian, che ha conquistato il pubblico delle serie con The Mandalorian. I dettagli sui loro personaggi restano avvolti nel mistero, alimentando speculazioni tra i fan della saga.



La trama di A Quiet Place Part 3 rimane ufficialmente top secret. Sappiamo però da dove riparte la storia. Il finale di Part 2 aveva mostrato Regan ed Emmett riuscire a trasmettere via radio le frequenze ad alta intensità generate dall'apparecchio acustico della ragazza, scoprendo così un'arma efficace contro i mostri. Quella trasmissione aveva raggiunto Marcus, rimasto a proteggere la madre e il fratello neonato, offrendo finalmente una speranza concreta di resistenza organizzata. Quanto tempo sarà passato tra gli eventi del due e questo terzo capitolo? In che modo la famiglia Abbott e Emmett utilizzeranno questa nuova arma? E soprattutto, quali nuovi gruppi di sopravvissuti incontreranno nella loro espansione oltre i confini già esplorati?



Con oltre sei anni di distanza dall'uscita del secondo capitolo, l'attesa per questo terzo capitolo è alimentata non solo dalla nostalgia per i personaggi amati, ma anche dalla curiosità di scoprire come Krasinski intende evolvere una formula che ha già dimostrato la propria efficacia. La promessa di qualcosa di più grande solleva l'asticella delle aspettative, ma se c'è un regista che ha saputo gestire la pressione mantenendo qualità e visione, quello è proprio lui. Il countdown verso il 30 luglio 2027 è ufficialmente iniziato. E in un mondo dove il silenzio può salvare la vita, il rumore dell'attesa dei fan si fa ogni giorno più assordante.