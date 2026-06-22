A Testa Alta 2 si farà? Sabrina Ferilli rompe il silenzio sul futuro della fiction in onda su Canale 5

Pubblicazione: 22 giugno alle 18:05

Il successo di “A Testa Alta – Il coraggio di una donna” continua a far parlare il pubblico anche a mesi dalla conclusione della fiction andata in onda su Canale 5. La serie con Sabrina Ferilli ha conquistato milioni di telespettatori grazie a una trama intensa e attuale che ha affrontato temi delicati come il revenge porn, la gogna mediatica e la lotta per la propria dignità. Proprio per questo motivo la domanda che continua a circolare tra i fan è una sola: ci sarà una seconda stagione? A sciogliere ogni dubbio è stata la stessa protagonista: Sabrina Ferilli, inaspettatamente, ha rotto il silenzio sul futuro della serie tv di Canale 5.

La fiction era stata inizialmente concepita come una miniserie autoconclusiva. Anche lo sceneggiatorecon una conclusione ben definita, lasciando intendere che non fossero previsti ulteriori episodi. Tuttavia, il grande successo ottenuto in termini di ascolti e il forte coinvolgimento del pubblico hanno inevitabilmenteMolti telespettatori, infatti, hanno interpretato alcuni passaggi del finale come possibili spunti per una prosecuzione della storia.

Sui social network il dibattito non si è mai fermato e numerosi utenti hanno continuato a chiedere a Mediaset di valutare una seconda stagione. Anche le discussioni online dimostrano quanto la serie abbia lasciato un segno importante nel pubblico italiano. Sabrina Ferilli resta uno dei volti più amati della televisione italiana e il suo ritorno in un ruolo così intenso è stato accolto con entusiasmo. L’attrice ha saputo dare forza e credibilità a un personaggio complesso come Virginia Terzi, una donna costretta a combattere contro pregiudizi, accuse e difficoltà personali.

A Testa Alta 2 nuova stagione-foto Mediasetinfinity

Il consenso ottenuto dalla sua interpretazione rappresenta uno degli elementi che potrebbe spingere i vertici Mediaset a valutare nuove opportunità narrative. Al momento non esiste una conferma ufficiale sulla realizzazione di “A Testa Alta 2" tuttavia durante la seconda registrazione di Tu sì que vales 2026 Sabrina Ferilli e Raniero Monaco di Lapio sono stati protagonisti di una performance che ha divertito il pubblico presente. L'attenzione, però, non si è concentrata soltanto sullo spettacolo. Durante il loro intervento, i due attori hanno parlato dell'esperienza vissuta sul set di A Testa Alta, lasciandosi sfuggire una conferma destinata a entusiasmare i fan della fiction Mediaset: la serie avrà una seconda stagione.