Adam Driver ha preso l'abitudine di riguardare le sue interpretazioni, anche sul set: "Fai un disservizio a te stesso se non lotti per il tuo personaggio"

Durante il Toronto International Film Festival, Cinemablend ha intervistato Adam Driver, ospite della manifestazione per promuovere Megalopolis, ultimo film di Francis Ford Coppola.

Driver ha affrontato un argomento a lui non nuovo, il riguardare i film in cui si recita e rivedere la propria interpretazione, affermando di avere, solo di recente, scoperto quanto sia utile farlo:

Di solito non riguardo niente, ma ultimamente ho deciso di cambiare e ora, di colpo, mi ritrovo a guardare tutto. Ma non solo tutto quello che ho fatto, intendo tutto dall’inizio alla fine.

Ovviamente, devi vedere la scena almeno cinque volte per dimenticarti che sei tu quello, e per potere quindi vedere il tutto nel giusto contesto. Trascorri le prime due visioni a chiederti cose come: “La mia faccia è davvero così?”. E a volte ti dimentichi del perchè hai recitato in un certo modo, perché rivedi il tutto in modo isolato mentre dovresti guardare al quadro completo. Ma è comunque un processo interessante. Sto imparando quanto sia bello e quanto sia brutto riguardare le mie performance.