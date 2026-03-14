Addio a Chris Hemsworth? Il primo spin-off di Extraction è realtà ed introduce un nuovo eroe

Pubblicazione: 14 marzo alle 17:36

L’universo cinematografico di Extraction continua ad espandersi e lo fa con una novità importante: il primo spin-off ufficiale della saga è stato completato. Il nuovo film, intitolato Extraction: Tygo, segna un cambio di prospettiva per la serie action di Netflix, introducendo un protagonista completamente diverso da quello interpretato da Chris Hemsworth. Il progetto rappresenta un passo significativo nella strategia di espansione del franchise, che punta a raccontare nuove storie all’interno dello stesso universo narrativo.

La notizia della conclusione delle riprese è arrivata direttamente dalla casa di produzione, fondata dai. Attraverso un post pubblicato sui social, lo studio ha annunciato la fine delle riprese con la classica espressione “That’s a wrap”, accompagnata da una foto del set in cui appare una sedia con il logo del film e un’ascia appoggiata sopra, mentre. L’immagine ha subito attirato l’attenzione dei fan della saga, generando

Per comprendere l’importanza di questo spin-off bisogna ricordare come è nato il franchise. La saga di Extraction ha debuttato nel 2020 su Netflix con la regia di Sam Hargrave e la produzione dei fratelli Russo. Il film era ispirato alla graphic novel Ciudad, creata proprio da Joe e Anthony Russo insieme allo sceneggiatore Ande Parks. Il successo del primo capitolo ha portato alla realizzazione di un sequel e all’espansione dell’universo narrativo.

THAT'S A WRAP!



Production has officially wrapped on TYGO, the newest action thriller set in the Extraction universe.



Starring Don Lee, Lee Jin-uk, and Lalisa Manobal in her feature film debut, TYGO brings a distinctly Korean identity into the global Extraction universe.… pic.twitter.com/FC2ZHkQoSr — LALICE UPDATES (@LaliceUpdates) March 12, 2026

Nel film originale, Chris Hemsworth interpreta il mercenario Tyler Rake, incaricato di salvare il figlio rapito di un potente signore della droga. La missione, inizialmente semplice, si complica quando emergono tradimenti e nuovi pericoli. Il secondo film, Extraction 2, ha visto il ritorno del personaggio in una nuova operazione ad alto rischio: salvare una famiglia imprigionata in un carcere in Georgia. Il sequel ha ottenuto un’accoglienza molto positiva dalla critica, migliorando anche il punteggio rispetto al primo film.

Lo spin-offsceglie però una strada diversa. Invece di continuare a raccontare le missioni di, il film introduce un nuovo protagonista:, un mercenario interpretato da, noto al pubblico anche per il suo ruolo nel. Il personaggio intraprende una missione di vendetta dopo che un’operazione finisce nel peggiore dei modi, trascinandolo in un pericoloso viaggio nel mondo criminale della

Il cast del film include anche altri volti noti del cinema e della televisione asiatica. Tra questi figurano Lee Jin‑uk, conosciuto per la serie Squid Game, e Lalisa Manobal, membro del gruppo musicale Blackpink. La regia è stata affidata a Lee Sang‑yong, mentre la sceneggiatura è firmata da Cha Woo‑jin.

Chris Hemswort in Extraction 2, fonte: Netflix

Nonostante questo cambio di protagonista, il personaggio di Tyler Rake non è destinato a scomparire. Netflix sta infatti preparando anche Extraction 3, il terzo capitolo della saga principale, che vedrà ancora una volta Chris Hemsworth nei panni del mercenario protagonista. La produzione dovrebbe iniziare in Australia nel mese di giugno e proseguire fino a ottobre, con un’uscita prevista indicativamente nel 2027.

Nel frattempo, l’universo di Extraction continuerà ad ampliarsi anche sul piccolo schermo. È infatti in lavorazione una serie televisiva intitolata Mercenary: An Extraction Series, sviluppata da Glen Mazzara e interpretata da Omar Sy, Boyd Holbrook e Natalie Dormer.

Con un nuovo film spin-off, un terzo capitolo in arrivo e una serie televisiva in sviluppo, Netflix sembra intenzionata a trasformare Extraction in un vero e proprio universo narrativo. L’introduzione di Tygo come nuovo protagonista dimostra la volontà di esplorare storie diverse e ambientazioni internazionali, mantenendo lo stesso stile action che ha reso celebre la saga.