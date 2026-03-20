Addio a Chuck Norris: la star di Walker Texas Ranger muore all'età di 86 anni

Pubblicazione: 20 marzo alle 15:26

Se ne va una leggenda del cinema d’azione e delle arti marziali: Chuck Norris è morto all’età di 86 anni. La notizia, confermata dalla famiglia, segna la fine di una carriera straordinaria che ha attraversato decenni tra film, televisione e cultura pop. Ricoverato alle Hawaii, l’attore si è spento serenamente circondato dai suoi cari. Icona di forza, disciplina e determinazione, Norris ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo e non solo. Il suo nome resta legato a un’immagine quasi mitologica, costruita tra cinema, sport e ironia virale.

Laha comunicato che l’attore è morto nella mattina di oggi, dopo essere stato ricoverato ieri alle Hawaii. Nel messaggio ufficiale si sottolinea comesia stato non solo una, ma anche un uomo profondamente legato alla famiglia: marito, padre e nonno. La dichiarazione evidenzia inoltre come, disciplina e dedizione, influenzando milioni di persone nel mondo.

Prima ancora del successo cinematografico, Norris era un autentico campione di arti marziali. Il suo livello di competenza era rarissimo anche tra gli attori del genere: vantava cinture nere in discipline come judo, karate, taekwondo e altre arti, fino a sviluppare uno stile personale chiamato Chun Kuk Do. Questa credibilità reale lo distingueva nettamente da molti colleghi del cinema d’azione.

Chuck Norris, the martial arts champion who became an iconic action star and led the hit series “Walker, Texas Ranger,” has died. He was 86.



Norris was hospitalized in Hawaii on Thursday, and his family posted a statement saying he had died Friday morning:



It is with heavy… pic.twitter.com/eZnLC6o3kl — Variety (@Variety) March 20, 2026

Il grande pubblico iniziò a conoscerlo anche grazie al confronto con Bruce Lee nel film The Way of the Dragon, una pellicola diventata storica per gli appassionati del genere. Da lì, la sua carriera prese slancio negli anni ’70 e ’80 con una lunga serie di film di successo come Good Guys Wear Black, The Octagon e Missing in Action, spesso legati a tematiche militari e patriottiche.

Negli anni ’90, quando la sua carriera cinematografica iniziava a rallentare, Norris trovòcon, andata in onda per quasi un decennio. Il personaggio diconsolidò la sua immagine di eroe giusto e inflessibile, diventando un punto di riferimento per il pubblico.

Un aspetto interessante della sua figura è l’evoluzione nella cultura pop contemporanea: negli anni più recenti, Norris è diventato protagonista di meme virali che ne esageravano in modo ironico forza e invincibilità. Frasi come “Chuck Norris batte tutto” hanno contribuito a renderlo una leggenda anche tra le nuove generazioni.

Sul piano personale, Norris aveva servito nell’aeronautica militare statunitense, esperienza che lo portò a scoprire le arti marziali durante il periodo in Corea del Sud. Tornato negli Stati Uniti, aprì scuole di karate frequentate anche da celebrità e costruì gradualmente il suo percorso verso Hollywood.

Nel corso della sua vita ha scritto libri a tema religioso e patriottico ed è stato noto per le sue posizioni politiche conservatrici. Era sposato con Gena O’Kelley e lascia diversi figli e nipoti. La morte di Chuck Norris chiude un capitolo importante della storia del cinema d’azione: un protagonista che, grazie a un mix unico di abilità reale, presenza scenica e carisma, ha saputo costruire un mito destinato a durare nel tempo.