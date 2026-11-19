Pubblicazione: 19 novembre alle 12:17

Il mondo della televisione e della divulgazione culturale italiana piange Corrado Augias, scomparso oggi, giovedì 19 novembre 2026, all'età di 91 anni. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, giornalista, scrittore, autore e conduttore amatissimo, ha saputo portare sullo schermo libri, misteri, storia e riflessioni civili con un tono misurato e accessibile, diventando un punto di riferimento per generazioni di spettatori. Al momento, le fonti ufficiali legate alla scomparsa del noto giornalista non hanno reso nota una causa clinica specifica né una malattia precisa.

Negli ultimi tempi, tuttavia, non erano passati inosservati alcuni segnali legati alla sua salute e alle sue riflessioni: circa un mese fa aveva annullato unoe del settembre 2026 era tornato a scrivere e parlare con grande lucidità del tema del fine vita, sottolineando la distinzione tra la paura della morte e il timore di un percorso di sofferenza o perdita di autonomia.

Per il pubblico televisivo, il nome di Augias resta indissolubilmente legato a format capaci di unire rigore giornalistico e tensione narrativa. Divenuto popolarissimo tra la fine degli anni Ottanta e i primi Novanta con Telefono giallo su Rai 3, dedicato a casi irrisolti e cronaca nera, nello stesso periodo ha rivoluzionato il racconto dei libri in prima serata con Babele. Dopo l'esperienza a Telemontecarlo con Domino e il ritorno in Rai con trasmissioni cult come Le storie - Diario italiano, Enigma, Quante storie, Città segrete, Rebus e La gioia della musica.

Nel 2023 aveva scelto La7 per guidare La Torre di Babele, riportando al centro del dibattito televisivo la storia come chiave per leggere il presente. Accanto all'attività sul piccolo schermo e alla lunga militanza nella carta stampata — in particolare a la Repubblica — Augias ha continuato a scrivere fino all'ultimo con straordinaria continuità. Tra i suoi volumi più recenti figurano La vita s'impara (2024), La musica per me (2025) e, nel 2026, L'uomo che inventò la politica. Inchiesta su Machiavelli, firmato insieme alla figlia Natalia, giornalista Rai.

Con la sua scomparsa viene a mancare una voce rara della televisione italiana, capace di trattare il pubblico adulto con rispetto, curiosità e cultura senza mai scadere nella semplificazione.