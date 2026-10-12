Addio a Giorgio Bracardi, 9 curiosità che pochi conoscono: da Mussolini al rapporto difficile con Arbore

Pubblicazione: 12 ottobre alle 17:38

La morte di Giorgio Bracardi, scomparso il 12 ottobre 2026 all'età di 93 anni, ha riportato alla memoria una delle stagioni più originali della radio e della televisione italiana. Per milioni di spettatori era il creatore di personaggi indimenticabili come Scarpantibus, Max Vinella ed Ermanno Catenacci, ma dietro la sua comicità surreale si nascondeva una vita ricca di episodi sorprendenti, incontri straordinari e persino qualche amarezza mai completamente superata. Dall'infanzia trascorsa nella Roma fascista alle collaborazioni con grandi nomi della musica, fino al rapporto complicato con Renzo Arbore, la sua storia racconta molto più di quanto il pubblico abbia conosciuto attraverso lo schermo.

, Bracardi è morto mentre si trovava in, dove era ricoverato dopo una frattura del femore riportata nella primavera precedente.i, ma prima di diventare uno dei protagonisti di, aveva vissuto esperienze che avrebbero influenzato profondamente il suo modo di intendere lo spettacolo, trasformando ricordi personali, osservazioni e incontri in alcuni dei personaggi più assurdi della comicità italiana.

Da bambino assistette a uno dei momenti più drammatici della storia italiana. Il 10 giugno 1940, quando aveva appena sette anni, Giorgio Bracardi si trovava a Piazza Venezia, a Roma, mentre Benito Mussolini annunciava l'entrata dell'Italia nella Seconda guerra mondiale. Fu suo padre a sollevarlo sulle spalle per permettergli di vedere meglio il dittatore affacciato dal balcone. In un'intervista concessa al Corriere della Sera nel 2014, l'artista raccontò di essere rimasto particolarmente colpito dagli atteggiamenti dei gerarchi fascisti che frequentavano la sua famiglia. Già allora trovava qualcosa di grottesco nel loro modo di parlare e muoversi, mentre sua madre guardava con preoccupazione al futuro del Paese e, proprio da quei ricordi, sarebbe nato molti anni dopo Ermanno Catenacci, uno dei suoi personaggi più celebri, caricatura dell'esaltazione fascista e della nostalgia per il regime.

Prima di diventare famoso come comico, lavorò come pianista anche in Australia. La passione per la musica era praticamente una tradizione di famiglia. Sua madre Edvige era soprano, il padre Glauco tenore e tutti e cinque i figli avevano imparato a suonare uno strumento. Giorgio scelse il pianoforte e negli anni Cinquanta cominciò a esibirsi nei locali di Via Veneto, inizialmente sostituendo i musicisti assenti. Successivamente si trasferì anche in Australia, dove lavorò come cameriere e pianista. Fu proprio durante quel periodo che iniziò a divertire amici e conoscenti con alcune delle invenzioni comiche che avrebbe poi portato alla radio. La musica rimase una presenza costante nella sua vita, tanto che continuò a esibirsi come pianista jazz anche dopo aver raggiunto la popolarità televisiva.

e conquistò persino Lucio Dalla. Uno dei personaggi più riconoscibili di Bracardi era, caratterizzato da versi assurdi e da un paio di scarponi militari. Eppure, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, Scarpantibus non venne inventato appositamente per la celebre trasmissione radiofonica. Bracardi lo utilizzava già durante le sue esperienze musicali e, in un'intervista rilasciata a La Verità, raccontò. I due avevano partecipato a una tournée in Spagna con i Flippers e, secondo il ricordo del comico, il cantante bolognese gli chiedeva spesso di. Quei versi improbabili sarebbero diventati una sorta di rituale serale, capace di accompagnare Dalla verso il sonno. Anni dopo, il personaggio avrebbe conquistato gli ascoltatori di Alto Gradimento, al punto che la Rai organizzò persino un concorso per bambini dedicato alla sua rappresentazione grafica., il celebre fumettista italiano.

Il rapporto con Renzo Arbore si incrinò per una questione che Bracardi non riuscì mai a dimenticare. Alto Gradimento, trasmesso dal 1970 al 1976, viene ricordato soprattutto per la conduzione di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, ma Giorgio Bracardi rivendicò pubblicamente un ruolo ben più importante nella creazione del programma. Nel 2014, durante un'intervista al Corriere della Sera, arrivò a ribattezzarlo polemicamente Alto tradimento, sostenendo che il contributo suo e di Mario Marenco fosse stato progressivamente ridimensionato. Secondo la ricostruzione dell'artista, i quattro avrebbero dovuto essere riconosciuti come autori alla pari, mentre Arbore e Boncompagni avrebbero finito per ricevere gran parte dei meriti. Bracardi raccontò di essersi sentito tradito soprattutto sul piano umano, dopo un'amicizia durata decenni. Una ferita che dimostra come dietro uno dei programmi più divertenti della storia della radio italiana si nascondessero anche rapporti personali tutt'altro che semplici.

Renzo Arbore lo ha ricordato con affetto proprio nel giorno della sua morte. Nonostante i contrasti del passato, il 12 ottobre 2026 Arbore ha voluto rendere omaggio all'ex collega attraverso un'intervista all'Adnkronos, descrivendolo come un artista dotato di un talento comico istintivo e difficilmente ripetibile. Il conduttore ha ricordato soprattutto la capacità di Bracardi di improvvisare e inventare personaggi senza bisogno di seguire schemi prestabiliti. Ha inoltre raccontato quanto Alto Gradimento fosse diventato un fenomeno popolare, al punto che, secondo i suoi ricordi, alcune lezioni universitarie venivano interrotte per permettere agli studenti di ascoltare la trasmissione. Inoltre Arbore ha ammesso che negli ultimi anni i due si erano allontanati, ma ha sottolineato di aver continuato a volergli bene e a interessarsi alle sue condizioni. Un ricordo che, alla luce delle vecchie polemiche, assume oggi un significato ancora più particolare.

Era. Non tutti sanno che, musicista e compositore diventato uno dei volti più riconoscibili del programma di Maurizio Costanzo. I due fratelli condividevano una profonda passione per la musica e negli. Giorgio partecipò inoltre, dimostrando un talento che andava ben oltre la comicità. Franco, scomparso nel 2005, avrebbe poi legato il proprio nome soprattutto alla televisione, mentre Giorgio avrebbe costruito una carriera fondata. Due percorsi differenti, nati però dalla stessa educazione musicale e da una famiglia che aveva fatto dello spettacolo una parte fondamentale della propria vita.

A Striscia la notizia interpretò un improbabile portavoce di Silvio Berlusconi. Nel 1995 Bracardi entrò nel programma satirico di Antonio Ricci dando vita a Lucio Smentisco, un personaggio che prendeva di mira il linguaggio della politica e della comunicazione istituzionale. Con gli occhiali scuri, gesti provocatori e le immancabili pernacchie, il finto portavoce di Berlusconi diventò una delle sue interpretazioni più riconoscibili. In un'intervista successiva, Bracardi ricordò con particolare piacere quel periodo, raccontando anche che le sue esibizioni avevano provocato le proteste del Moige, preoccupato per il possibile effetto di quei comportamenti sui più giovani. L'artista rivelò inoltre un dettaglio curioso: Marcello Mastroianni e Paolo Panelli lo avevano invitato a partecipare a incontri conviviali nei quali ci si sfidava proprio nell'arte della pernacchia. Un aneddoto perfettamente in linea con il suo modo di trasformare qualsiasi situazione in un'occasione comica.

Ciao grande GIORGIO BRACARDI…ti vedevo sempre a QUELLI DELLA NOTTE🌙🌙con mio papà !! 💔💔 sei stato un genio della comicità !! #bracardi https://t.co/1bD9LTJ3fP — casual ultras (@Stoneultras1900) October 12, 2026

Prestò la voce a Cattivik, conquistando anche una nuova generazione di spettatori. La capacità di modificare continuamente la propria voce, elemento fondamentale della sua comicità radiofonica, gli permise di cimentarsi anche nel doppiaggio. Nel 2008 Bracardi prestò infatti la voce a Cattivik, il celebre personaggio dei fumetti italiani, nella serie animata trasmessa da Mediaset. Un'esperienza particolarmente significativa perché gli consentì di mettere il proprio talento al servizio di un personaggio già conosciuto dal pubblico, anziché inventarne uno completamente nuovo. La scelta sembrava quasi naturale per un artista che aveva costruito gran parte della propria fortuna sulla capacità di dare personalità e carattere a figure improbabili attraverso suoni, espressioni e tormentoni. Anche lontano dalle telecamere, Bracardi riusciva a rendere immediatamente riconoscibile un personaggio semplicemente utilizzando la voce.

Dietro i suoi personaggi assurdi si nascondeva un osservatore attentissimo della società italiana., ile il dottorpotevano sembrare soltanto invenzioni nate per strappare una risata, ma rappresentavano anche una maniera originale di raccontare il Paese.prendeva spunto dalle ossessioni, dalle contraddizioni e dai tic delle persone comuni,. Il giornalista Max Vinella, per esempio, concludeva immancabilmente i propri racconti con una formula ricorrente, mentre altri personaggi ripetevano frasi e gesti fino a renderli completamente assurdi. Era una comicità che, perché prendeva di mira comportamenti e atteggiamenti destinati a ripresentarsi in qualsiasi epoca.

Ed è forse proprio questo l'aspetto più interessante dell'eredità lasciata da Giorgio Bracardi, visto che dietro le voci strampalate e i tormentoni che hanno accompagnato intere generazioni c'era un artista capace di trasformare le esperienze della propria vita in una forma di comicità completamente personale. Aveva conosciuto la guerra, viaggiato per il mondo, condiviso il palco con grandi musicisti e contribuito a rivoluzionare il linguaggio della radio italiana, senza mai abbandonare quella passione per il jazz che lo aveva accompagnato fin da ragazzo. E se oggi molti lo ricordano soprattutto per Scarpantibus o per il celebre tormentone “Chettefrega!”, la sua storia dimostra che Giorgio Bracardi è stato molto più di un comico: un protagonista dello spettacolo italiano che ha saputo rendere indimenticabili persino le sue invenzioni più improbabili.