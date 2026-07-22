Addio a Kaylee Hottle, Hollywood saluta l'attrice di Jia nel MonsterVerse: aveva solo 18 anni

Pubblicazione: 22 luglio alle 08:00

Il mondo del cinema piange la scomparsa prematura di Kaylee Hottle, la giovane attrice sorda che aveva conquistato il cuore del pubblico globale con la sua interpretazione di Jia Andrews nei film del MonsterVerse. Lunedì scorso, un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di quella che era destinata a diventare una delle voci più importanti per la rappresentazione della comunità sorda a Hollywood. Aveva solo 18 anni.

La notizia è stata confermata dal padreattraverso un toccante video pubblicato su Facebook, seguito da una dichiarazione ufficiale della, l'istituto doveaveva studiato da bambina. In poche ore, il cordoglio si è diffuso sui social media e nell'industria cinematografica, con migliaia di fan e colleghi chea un talento che aveva appena iniziato a brillare.

Nata ad Atlanta, Georgia, nel 2007, Kaylee era cresciuta in una famiglia profondamente legata alla comunità dei non udenti. I suoi genitori, Ketsi Carlson e Joshua Hottle, entrambi con difficoltà uditive e fluenti nel linguaggio dei segni americano (ASL), le avevano trasmesso sin da piccola la padronanza della comunicazione visiva. Il percorso di Kaylee verso Hollywood è iniziato in modo quasi casuale, attraverso la partecipazione a spot pubblicitari e progetti di sensibilizzazione per la comunità sorda.

Nel 2017, ancora adolescente, aveva recitato in uno spot per Convo, un servizio di video relay. Ma è stato nel 2018 che la sua vita ha preso una svolta decisiva: Sarah Halley Finn, la celebre casting director nota per aver scelto i volti dell'universo Marvel, stava cercando una giovane attrice sorda per il ruolo di Jia Andrews in Godzilla vs Kong. E in Kaylee ha trovato esattamente quello che cercava.

Il personaggio di Jia è qualcosa di raro nei blockbuster contemporanei:che sviluppa un legame telepatico e profondamente emotivo con Kong, il gigantesco primate protagonista del film. In un franchise noto più per i suoi scontri titanici che per la profondità psicologica dei personaggi umani,è riuscita a portare una dimensione di umanità autentica. Attraverso la sua fisicità e la passione con cui comunicava in ASL, ha dato vita a un personaggio che è diventato uno degli elementi più apprezzati dai fan del MonsterVerse.

Alexander Skarsgård, che nel film interpretava Nathan Lind, aveva imparato il linguaggio dei segni proprio da Kaylee e da sua madre Ketsi durante le riprese. In un'intervista del 2021 a Junkee, l'attore svedese non aveva esitato a dichiarare che Kaylee "ruba il film", elogiando la sua naturalezza davanti alla macchina da presa, la capacità di recepire le indicazioni del regista Adam Wingard e soprattutto la sottigliezza delle sue espressioni. Non era solo una questione di talento innato: Kaylee aveva studiato, si era preparata, aveva lavorato duramente per essere all'altezza di colleghi con anni di esperienza.

Anche Rebecca Hall, che interpretava la madre adottiva di Jia, Ilene Andrews, aveva dovuto imparare l'ASL per poter comunicare autenticamente con il personaggio. Questo scambio non è stato solo tecnico: ha creato un legame autentico sul set, trasformando la relazione madre-figlia sullo schermo in qualcosa di profondamente credibile. Nel 2024, Kaylee è tornata a vestire i panni di Jia in Godzilla x Kong: The New Empire, il sequel che ha espanso ulteriormente il suo ruolo.

Qui il personaggio evolve: non è più solo la bambina che comunica con Kong, ma una giovane donna con poteri psichici più definiti, destinata a diventare l'"Envoy of Mothra", l'emissaria della leggendaria falena gigante. Un titolo epico, che testimonia quanto il personaggio fosse diventato centrale nella mitologia del franchise. La sua performance le è valsa una nomination ai Saturn Awards, i premi dedicati al cinema di genere fantastico e fantascientifico.

Tra un film e l'altro del MonsterVerse, Kaylee aveva trovato il tempo per apparire in un episodio del reboot televisivo di Magnum P.I. nel 2021, dimostrando di voler esplorare anche altri generi e format. Ma era chiaro che il suo destino fosse legato ai giganti del cinema: aveva già firmato per apparire in Godzilla x Kong: Supernova, il terzo capitolo della saga previsto per l'estate del 2027, che ora dovrà fare i conti con la sua tragica assenza.

In un'intervista rilasciata a The AU Review durante la promozione di The New Empire, Kaylee aveva espresso con chiarezza la sua missione personale:

"Sto recitando in film sui mostri come persona sorda. Voglio che le persone sorde sappiano che anche loro possono farlo, proprio come me. Non ci sono limiti". - Kaylee Hottle

La carriera di Kaylee non era solo una storia di successo personale: era la dimostrazione vivente che Hollywood poteva e doveva fare di più per la rappresentazione delle persone con disabilità. In un'industria ancora troppo spesso chiusa e autoreferenziale, lei aveva aperto una porta. Aveva dimostrato che un'attrice sorda poteva essere la protagonista emotiva di un blockbuster da centinaia di milioni di dollari, senza che la sua sordità fosse trattata come un limite o come un espediente narrativo pietistico.

La Legendary Pictures, lo studio dietro il MonsterVerse, ha pubblicato un toccante tributo sui propri canali social poche ore dopo la conferma della notizia.

"Siamo devastati dalla tragica scomparsa di Kaylee Hottle. Attraverso la sua indimenticabile interpretazione di Jia, Kaylee ha portato straordinario cuore, umanità e luce a Godzilla, Kong e al MonsterVerse. Era un membro prezioso della nostra famiglia cinematografica, e la sua gentilezza, calore e notevole talento hanno toccato tutti coloro che hanno avuto la fortuna di lavorare al suo fianco. I nostri cuori sono con la sua famiglia, gli amici e tutti coloro che l'hanno conosciuta e amata in questo momento inimmaginabilmente difficile. Riposa in pace, Kaylee". - Leggendari Pictures

Nei giorni successivi all'annuncio, i social media si sono riempiti di messaggi di cordoglio da parte di colleghi, fan e membri della comunità sorda. Molti hanno condiviso clip delle sue performance, sottolineando come in pochi minuti di schermo fosse riuscita a trasmettere più emozioni di interi film. Altri hanno raccontato di come la sua presenza nei film del MonsterVerse avesse ispirato giovani spettatori sordi a credere nelle proprie possibilità.

I pensieri di tutti noi sono con la sua famiglia, i suoi amici e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.