Addio a Nonna Silvi, deceduta la chef tiktoker e giudice di Celebrity Chef: aveva 85 anni

Pubblicazione: 31 ottobre alle 09:43

Si è spenta nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre 2026, nella sua casa di Montespertoli, Silvana Bini. Per milioni di persone in tutto il mondo era semplicemente Nonna Silvi, la cuoca toscana dall'accento inconfondibile e le mani sempre infarinate che ha trasformato la cucina della tradizione in un fenomeno globale dei social media. Aveva 85 anni.





I funerali saranno celebrati lunedì 2 novembre nella chiesa di Sant'Andrea a Montespertoli, il paesedove Silvana. Una vita straordinaria, fatta di lavoro, sacrifici e una passione viscerale per la cucina che l'ha portata, a ottant'anni, a, con un padre tipografo e una madre tappezziera,. La cucina era diventata il centro della sua esistenza, un mondo fatto di gesti quotidiani, impasti tramandati di generazione in generazione., quando il figlio Marco aveva aperto il Forno Martini a Castelfiorentino. Lì, Silvana si occupava ogni giorno di dolci e preparazioni salate, finché, un video diventato virale con uno dei nipoti la rese una star. I nipoti Gabriele e Simone avevano colto l'occasione e avevano iniziato a riprenderla mentre preparava le sue ricette,

Il successo era stato immediato e dirompente. Il pubblico aveva imparato ad apprezzare non solo le preparazioni casalinghe, ma soprattutto lei: il suo modo di essere, le battute in dialetto, quel forte accento toscano che rendeva ogni video un piccolo viaggio nel cuore della Toscana più autentica. Nel novembre 2023 era uscito il suo primo libro, Le ricette di una vita, edito da De Agostini, seguito nell'ottobre 2024 da "Nonnas italienische Küche", pubblicato in Germania con Edition Michael Fischer. Nello stesso periodo aveva ricevuto l'Italian Excellence Award e TasteAtlas l'aveva nominata Food Hero.





, ricevendo il prestigioso premio Creator dell'Anno, mentre. L'ultimo riconoscimento era arrivato lo scorso 15 ottobre, appena due settimane fa: Forbes Italia le aveva assegnato il premio nella categoria Food dei Top Creators Awards 2026. Un traguardo che certificava come Silvana Bini fosse riuscita nell'impresa di trasformare la tradizione in innovazione, portando la cucina casalinga toscana nell'olimpo dei contenuti digitali più seguiti al mondo.alla sua scomparsa,. Ha dimostrato che l'età è solo un numero quando si ha qualcosa di autentico da raccontare, che la semplicità può essere più potente di mille strategie di marketing, che le radici culturali italiane hanno una forza di attrazione inarrestabile quando vengono vissute con quella passione che lei metteva in ogni impasto, in ogni sugo, in ogni video.