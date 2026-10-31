Addio a Nonna Silvi, deceduta la chef tiktoker e giudice di Celebrity Chef: aveva 85 anni
Addio a Nonna Silvi, la cuoca toscana di TikTok morta a 85 anni. Da Montespertoli al Qatar, la storia della star dei social che ha conquistato il mondo.
Si è spenta nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 ottobre 2026, nella sua casa di Montespertoli, Silvana Bini. Per milioni di persone in tutto il mondo era semplicemente Nonna Silvi, la cuoca toscana dall'accento inconfondibile e le mani sempre infarinate che ha trasformato la cucina della tradizione in un fenomeno globale dei social media. Aveva 85 anni.
Nata in una famiglia numerosa di otto figli, con un padre tipografo e una madre tappezziera, Silvana aveva imparato fin da giovane il valore del lavoro e della semplicità. La cucina era diventata il centro della sua esistenza, un mondo fatto di gesti quotidiani, impasti tramandati di generazione in generazione. La sua storia professionale aveva preso una svolta nel 2006, quando il figlio Marco aveva aperto il Forno Martini a Castelfiorentino. Lì, Silvana si occupava ogni giorno di dolci e preparazioni salate, finché nell'ottobre del 2022, un video diventato virale con uno dei nipoti la rese una star. I nipoti Gabriele e Simone avevano colto l'occasione e avevano iniziato a riprenderla mentre preparava le sue ricette, trasformando il lavoro quotidiano al forno in contenuti destinati a TikTok e Instagram.
Il successo era stato immediato e dirompente. Il pubblico aveva imparato ad apprezzare non solo le preparazioni casalinghe, ma soprattutto lei: il suo modo di essere, le battute in dialetto, quel forte accento toscano che rendeva ogni video un piccolo viaggio nel cuore della Toscana più autentica. Nel novembre 2023 era uscito il suo primo libro, Le ricette di una vita, edito da De Agostini, seguito nell'ottobre 2024 da "Nonnas italienische Küche", pubblicato in Germania con Edition Michael Fischer. Nello stesso periodo aveva ricevuto l'Italian Excellence Award e TasteAtlas l'aveva nominata Food Hero.
In soli quattro anni, da quel primo video casalingo di ottobre 2022 alla sua scomparsa, Silvana Bini ha costruito un fenomeno che va ben oltre i numeri dei follower. Ha dimostrato che l'età è solo un numero quando si ha qualcosa di autentico da raccontare, che la semplicità può essere più potente di mille strategie di marketing, che le radici culturali italiane hanno una forza di attrazione inarrestabile quando vengono vissute con quella passione che lei metteva in ogni impasto, in ogni sugo, in ogni video.