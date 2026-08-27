Addio a Tim Curry: l'eredità di un'icona raccontata attraverso 5 film che tutti dovrebbero vedere

Pubblicazione: 27 agosto alle 08:00

Ci sono notizie che ti fermano. Che ti costringono a interrompere qualsiasi cosa tu stia facendo per elaborare l'informazione, per lasciare che il peso di quelle parole si depositi lentamente. La morte di Tim Curry, avvenuta all'età di 80 anni, è stata una di quelle notizie. Per chi ama il cinema, per chi è cresciuto con i suoi personaggi indimenticabili, per chiunque abbia mai fatto i conti con la paura o con la gioia che Curry sapeva evocare con apparente facilità, questo addio segna la fine di un'era. Hollywood e il mondo intero si sono uniti in un lutto collettivo, con tributi che arrivano da ogni angolo del pianeta. L'attrice Jillian Bell ha espresso in poche righe quello che molti pensano: "È la ragione per cui sono diventata un'attrice".

1. The Rocky Horror Picture Show

E ha aggiunto, con il cuore in mano: "Questo colpo fa troppo male. Che carriera straordinaria ha avuto, una carriera che ci ha regalato personaggi iconici da ammirare, da temere, con cui ridere, con cui cantare. Vivrà per sempre attraverso ogni suo ruolo". Ed è proprio questo il punto: Tim Curry non ci ha semplicemente lasciato dei film.. La sua capacità di oscillare tra commedia e horror, tra assurdità e profondità emotiva, resta un miracolo di versatilità attoriale che pochi hanno saputo eguagliare.

The Rocky Horror Picture Show rappresenta l'origine di tutto. Nel 1975, quando il musical cult arrivò al cinema, Tim Curry era già stato il Dr. Frank N. Furter sul palco, avendo debuttato nel "Rocky Horror Show" nel 1973 e portato lo spettacolo a Broadway nel 1975. Ma è con la versione cinematografica che l'attore britannico è diventato una stella, un'icona controculturale capace di incarnare la fluidità, la trasgressione e la libertà con una naturalezza disarmante. Frank N. Furter non è solo un personaggio: è un manifesto esistenziale che continua a risuonare decenni dopo, un invito a essere chi vuoi essere, senza scuse e senza compromessi.

2. Signori, il delitto è servito

Parlando di versatilità, come si passa da un personaggio del genere al maggiordomo più caotico della storia del cinema? Eppure Curry lo ha fatto, e lo ha fatto magistralmente in Clue - Signori, il delitto è servito del 1985. Basato sul celebre gioco da tavolo, questo murder mystery ambientato in una villa del New England vede Curry nei panni di Wadsworth, un maggiordomo eccentrico al centro di un intrigo comico e mortale. La sua performance è una lezione di tempismo e presenza scenica: ogni battuta, ogni gesto, ogni sguardo sono calibrati con precisione millimetrica. Come si riesce a trasmettere contemporaneamente caos, paura e controllo assoluto? Solo Tim Curry sapeva la risposta.

Ma se Wadsworth è caos contenuto in una livrea, il suo Pennywise in IT del 1990 è puro terrore senza freni. L'adattamento in due parti del romanzo di Stephen King ha trasformato Curry nel clown più spaventoso della storia della televisione. Quello che rende Pennywise così inquietante non è solo il trucco o la performance fisica, ma la capacità dell'attore di renderlo stranamente reale. Certo, Pennywise è un'entità mistica, l'incarnazione stessa della paura, ma nelle mani di Curry diventa anche qualcosa di più terrificante: un pazzo locale con il trucco da clown. Questa accessibilità, questo senso di vicinanza al nostro mondo, è ciò che ha reso il personaggio un incubo ricorrente per generazioni di spettatori. Non sorprende che Pennywise sia considerato uno dei più grandi personaggi horror della storia del cinema.



4. I Muppet nell'isola del tesoro

Eppure, nonostante l'intensità di ruoli come Frank N. Furter e Pennywise, quando a Curry venne chiesto quale fosse stato il suo film preferito su cui lavorare, la risposta sorprese molti: I Muppet nell'isola del tesoro. In questa libera interpretazione del romanzo di Robert Louis Stevenson del 1883, Curry interpreta Long John Silver, portando tutto il suo carisma da pirata accanto a Kermit, Miss Piggy e Gonzo. L'attore adorava l'impegno assoluto alla follia che caratterizzava quel set: i pupazzi erano talmente amati dai loro manipolatori che questi rimanevano in character anche quando le marionette non erano sulle loro mani. "Mi piacerebbe lavorare di nuovo con i Muppet", aveva dichiarato. "Li adoro".

5. Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York

E poi c'è il film che ogni anno, puntuale come un orologio, riporta Curry nelle case di milioni di famiglie in tutto il mondo: Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York del 1992. Il suo ruolo come concierge dell'hotel, sospettoso del giovane Kevin interpretato da Macaulay Culkin, è pura gold comedy. La sua interpretazione oscilla perfettamente tra snobismo, scuse patetiche e codardia, creando un personaggio che diventa più divertente a ogni visione. Quella scena in cui striscia in ginocchio dichiarando il suo amore per una vecchia registrazione di un film di mafia? Anno dopo anno, continua a strappare risate. È diventato parte del rituale natalizio, un comfort food cinematografico che scalda tanto quanto una cioccolata calda.





. Il confine tra commedia e horror è sottile come una lama, ma lui l'ha percorso per tutta la sua carriera come un funambolo, senza mai perdere l'equilibrio. Poteva passare dall'ilarità pura al terrore assoluto, spesso nello stesso film, talvolta nella stessa scena.. Ha insegnato a generazioni di attori che la vulnerabilità e la forza possono coesistere, che si può essere terrificanti e teneri, assurdi e profondamente umani.

Ha mostrato che non esistono ruoli piccoli. E soprattutto, attraverso Frank N. Furter e ogni altro personaggio che ha interpretato, ha ricordato al mondo un messaggio semplice ma rivoluzionario: sii chi vuoi essere. Mentre il mondo del cinema piange la sua perdita, c'è conforto nel sapere che Tim Curry continuerà a vivere. Ogni volta che qualcuno rivedrà Rocky Horror, ogni Natale quando Mamma ho riperso l'aereo tornerà sugli schermi, ogni volta che un bambino affronterà la paura guardando IT, lui sarà lì. Nei pixel, nelle voci, nei ricordi. Immortale, proprio come i personaggi che ha interpretato.